Зачем начальник Генштаба США приехал в Баку

Генерал Джозеф Данфорд, возглавляющий Генштаб США, прибыл в Баку и уже успел встретиться с Ильхамом Алиевым. Есть сведения, что в Баку должна состояться встреча американского генерала с российским коллегой Валерием Герасимовым.

Почему для такой встречи был выбран Баку, причем, после встречи премьера Израиля Бениамина Натаньяху с Дональдом Трампом в Вашингтоне? И связано ли это с появившимися сообщениями о намерении США ввести наземные войска в Сирию и создать военный блок против Ирана?

Азербайджан является соседом Ирана, при этом, отношения двух шиитских стран довольно напряженные. Более того, по мнению экспертов, Азербайджан может стать главным плацдармом Израиля для антииранского удара.

В то же время, Азербайджан является соседом России, и, как отмечается аналитиками, Азербайджан дал согласие России запускать с Каспия ракеты через свое воздушное пространство и Иран до Сирии.

Примечательно, что в последнее время участились слухи о продаже израильской противоракетной системы «железный купол» Азербайджану. Некоторые эксперты говорят, что эти системы Израиль передает Азербайджану для защиты не от армянских ракет, а от иранских. Если, конечно, отношения с Ираном перейдут грань военных действий.

Армянский национальный комитет Америки уже обратился в Конгресс США с призывом запретить продажи «Железного купола» Азербайджану. Комплектующие этой системы производятся в США, и Вашингтон вправе запретить поставки такого оружия.

Сами США в соответствии с 907-й поправкой к Биллю о свободе запрещают продажу оружия Азербайджану, хотя делаются некоторые исключения для морской защиты на Каспии. Пойдет ли администрация Дональда Трампа на отмену 907-й поправки ради того, чтобы обеспечить Израилю антииранский плацдарм в Азербайджане?

Вопрос также в том, как отнесется к такой перспективе Россия, которая сама продала Азербайджану оружия на миллиарды долларов. Теоретически это оружие может быть применено и против Ирана. И не случайно сегодня высокопоставленный иранский генерал едет в Москву.

Примечательно, что курирующий российский военно-промышленный комплекс вице-премьер России Дмитрий Рогозин в последний день отменил намечавшийся на 15 февраля визит в Иран.