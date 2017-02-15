Карабах готовится к самостоятельной внешней политике?

Омбудсмен Карабаха Рубен Меликян созвал пресс-конференцию в здании Европарламента, где представил факты учиненных Азербайджаном зверств в отношении армян.

Пожалуй, это первый выход Карабаха на столь высокую правозащитную международную ступень. Армянские правозащитники также намерены подать в Европейский суд по правам человека иск об учиненных зверствах, но пока не находят соответствующих механизмов.

Эксперты говорят, что другие непризнанные республики давно уже представлены в международных организациях, ведут активную работу, лоббируя свои интересы. Карабах в этом плане хромает на обе ноги. Вот уже более 20 лет независимая внешняя политика Карабаха свернута, интересы НКР представляет Армения, хотя не совсем ясно, по какому мандату.

Но власть в Армении стремительно меняется, президент, который проводил переговоры от имени Армении и Арцаха, как минимум через год уйдет, и не ясно, кому будет передан мандат на проведение переговоров. Получит ли этот мандат после апрельских парламентских выборов в Армении премьер-министр, президент Армении или министр иностранных дел, который получит статус вице-премьера?

Армения и Арцах могли бы воспользоваться случаем и вернуть мандат на проведение внешней политики и переговоров официальному Степанакерту. Есть мнение, что именно с этим могут быть связаны конституционные реформы в Арцахе. Правда, пока не ясно, как предлагаемые изменения могут повысить статусность Арцаха, но очевидно, что Степанакерт готовится к проведению суверенной внешней политики. И поездка омбудсмена в Страсбург – тому свидетельство.

Такая внешняя политика, кстати, не исключает процедуру воссоединения с Арменией.

В Азербайджане также просчитывают все варианты. МИД Азербайджана вчера выступил со специальным заявлением, в котором осудил проведение конституционного референдума в Карабахе. Референдум назначен на 20 февраля – день, когда в 1988 году началось Карабахское движение.

Примечательно, что Азербайджан больше всего обеспокоен двумя фактами – тем, что Карабах переименуют в Арцах, что еще больше отдалит республику от притязаний Баку, и тем, что Армения пытается закрепить статус-кво правовыми документами. В Баку видят такой тренд и крайне обеспокоены.

Новый проект Конституции НКР предполагает избрание парламентом сразу после референдума «временного президента» сроком на три года. Президент будет одновременно премьер-министром, и на него будет возложена вся полнота власти.

Эти акценты позволяют многим справедливо утверждать, что конституционные реформы в Арцахе нацелены на предоставление права нынешнему президенту Бако Саакяну, второй срок полномочий которого завершается в июне этого года, остаться на своей должности еще некоторое время. Но разве дело в Бако Саакяне?

Интересно, что в декабре 2015 года, когда Армения приняла новую Конституцию и перешла от президентской к парламентской форме правления, в Карабахе также началось движение за парламентскую республику. Тогда эксперты отмечали, что Карабаху, возможно, придется принимать сложные решения, и лучше, если это сделает парламент, а не единолично президент. Тогда еще был актуален «план Лаврова», который предполагал сдачу территорий.

Но в апреле 2016 года вспыхнула Апрельская война, план Лаврова выкинули, было заявлено, что нынешний статус-кво «наиболее приемлем», и никто так и не отдал приказ «отступить». В мае в Арцахе заявили, что пойдут на усиление президентской формы правления. Кроме того, проектом новой Конституции юрисдикция НКР закрепляется на всей де-факто контролируемой территории. В нынешней Конституции это также отмечается, но со ссылкой «до международного урегулирования конфликта». Сейчас такой ссылки не будет. То есть, юрисдикция будет определяться уже не переговорами, а решением граждан. Видимо, именно это и обеспокоило Баку.

Готов ли Карабах к проведению более самостоятельной внешней политики? В каком случае может быть принято решение о присоединении к Армении? И были ли конституционные реформы в Армении и Арцахе предприняты для того, чтобы изменить формат урегулирования конфликта и сосуществования двух республик?