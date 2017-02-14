Интрига предвыборных списков РПА

Сегодня Республиканская партия созывает заседание Исполнительного органа, на котором должны быть представлены предвыборные списки и названо имя начальника штаба. Пожалуй, впервые предвыборные списки РПА столь плотно облачены в интригу. Будет ли на первом месте Серж Саркисян? Это спорный вопрос, несмотря на то, что члены РПА не устают повторять мантру о бессменном лидере, не исключается, что Серж Саркисян готовится после ухода с поста президента в 2018 году уйти на отдых. И сейчас он «пожертвует» первым местом тому, кого видит в качестве своего наследника. В этой связи говорят, что на первом месте будет министр обороны Виген Саркисян. И именно его называют «ближайшим наследником» Сержа Саркисяна. Сохраняется интрига, связанная с премьер-министром Кареном Карапетяном, которому, судя по всему, так и не дали справку об участии в выборах. Это значит, что он может возглавить предвыборный штаб и взять на себя важную роль «провайдера» РПА во власть. А значит, РПА будет ему обязана большинством в парламенте. Эксперты не исключают конкуренцию между Вигеном Саркисяном и Кареном Карапетяном за право «главного наследника». Многое будет зависеть от того, кого признают «наследником» влиятельные мировые центры. Судя по заявлениям послов США, ЕС и Франции, они настроены работать с Кареном Карапетяном и уже выдвинули обоюдовыгодные задачи. Мнение Москвы не известно, если не считать визита Карапетяна в Москву и аудиенции у Дмитрия Медведева. В свою очередь, Виген Саркисян набрал немало очков визитом в Иран, где, как намекают, достиг неких договоренностей по части региональной безопасности и военного сотрудничества. Также немаловажно было проведение закона о «1000 драмах», что позволило сформировать «стабильный фонд». О том, что в недрах РПА происходит нешуточная конкуренция между командами, говорят уже давно. Одна из влиятельных команд – олигархи во главе с Овиком Абрамяном, судя по всему, отправлена «на заслуженный отдых» - с гарантиями или без. Остаются, условно говоря, команды Сержа Саркисяна и Карена Карапетяна. В этой связи даже не важно, каким будет предвыборный список РПА, важно то, кто сможет обеспечить РПА большинство в парламенте и гарантировать поддержку внешних сил. Тот и получит «мандат на власть» в Армении.