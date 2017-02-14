Последняя надежда русских

Надежда все еще есть у некоторых русских, у которых мозги работают под влиянием мечты о «русском мире», а у России надежды нет, есть ожидания чего-то не самого плохого. В США произошло событие, которое как ничто другое отражает дистанцированность нового президента Дональда Трампа от назначенной администрации. Советник по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост, и это через пару недель после назначения. Он имел полное доверие со стороны Д.Трампа, и видимо, с самого начала к нему не было расположения вице-президента Майка Пенса. Майкл Флинн во время телефонных переговоров с послом России в США беседовал о санкциях. В сущности, это не такое уж нарушение политической этики, но, скорее всего, в администрации и в Конгрессе имеются люди, которые настроены весьма насторожено по отношению к возможности снятия санкций с России. Но Конгресс здесь не причем, М.Флинн был исключен из администрации именно по инициативе Майка Пенса, или, по крайней мере, кого-то из новой администрации. Стало понятно, что инициатива возникла от спецслужб, но данные службы уже находятся под руководством людей Д.Трампа. Видимо, и самому президенту были предъявлены претензии по поводу его назначенца, или же он сам понял, насколько опасно рассматривать столь непонятных людей в своей команде. Возможно, это не последняя акция в администрации, и следует ожидать следующих расчисток кадров. Или же все изменится, и люди в администрации, в какой-то мере связанные с русскими, забудут о своих связях и предпочтут остаться в администрации. Возможно, данный шаг обусловлен вовсе не нарушением политической корректности, а стал предметом обмена подлинных носителей политических приоритетов нового президента на очищение кадрового состава администрации. Поразительно то, что это произошло столь быстро. Скорее всего, политика в отношении России будет развертываться без излишних иллюзий и попыток скорректировать отношения, и Россию станут душить настолько, насколько это возможно. Русские настолько ограничены в интеллектуальном развитии, что допустили возможность прихода к власти в США «про-русского президента». Неужели США столько десятилетий боролись с ними, чтобы отступить от своих правил? Россия сейчас рассматривается как затертая сырьевая страна, которая не оказывает никакого влияния на мировую экономику и не способна проводить активную политику в различных регионах. Присутствие русских на Ближнем Востоке продемонстрировало совершенную никчемность их усилий, и настроения русских военных, считающих, что необходимо поскорее убраться оттуда, говорят об этом. К власти в США пришли люди, понимающие, что время «смотреть в глаза» В.Путину, что времена «перезагрузки» ушли, и следует указать русским их место в мире и в Евразии. Очень жаль, что в администрации не нашлось места некоторым другим опытным специалистам, которые не оказались там лишь по причине возраста, но это вовсе не означает, что они не будут задействованы в сферах власти. Государственный департамент и Пентагон имеют свою позицию, и возможно, в этой команде состоит и шеф ЦРУ. Тиллерсон, Пенс и Метис в одной команде, все остальные типа Флина, Баннона так или иначе окажутся маргиналами. События разворачиваются очень быстро, потому что в предвыборный период было много эмоций.