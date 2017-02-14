Мечты армянских партий не выходят за пределы меди и золота

Предвыборная кампания в Армении еще не началась, но ее уже называют борьбой личностей. Предвыборные блоки называются именами лидеров, оттесняя на второй план идеологическую цель этих блоков, в том числе, представления о путях экономического развития.

Какой экономический путь для Армении предлагают уже заявившие об участии в предвыборной борьбе блоки и партии?

Блок «Гагик Царукян» предлагает снижение налогов для малого бизнеса и ряд других стимулирующих мер. Но главное, как заявил в своем выступлении Гагик Царукян, хотя у Армении нет нефти и газа, но есть молибден и медь. Нужно увеличить добычу, а вместе с ней - налоги на добывающую промышленность, сказал он. Так можно и пенсии платить, и другие задачи решать.

Лидер «Национального возрождения» Артур Багдасарян не согласен с Царукяном – в Армении есть нефть и газ, но они лежат глубоко, сказал он. Багдасарян предлагает найти их и также в качестве главной фишки предлагает эксплуатацию недр.

Сидеть на сырьевой игле и жить на том, что дала природа, присуще евразийскому пространству. Не нужно вкладывать в высокие технологии, в оптимизацию управления, можно просто добывать полезные ископаемые и жить как в Дубае. О таком желании говорят открыто.

Блок Оганян-Раффи-Осканян также представил программу экономического развития, которая предлагает стимулирование инвестиций в экспортное производство. Есть также пункт о развитии оборонной промышленности.

Что касается РПА, то партия обещает представить программу экономического развития сегодня-завтра. Однако, по заявлениям и шагам нынешнего правительства можно судить о сути программы.

Не исключается, что и РПА сделает ставки на добывающую промышленность – самые крупные инвестиции ожидаются в золотоносное месторождение Амулсар со стороны британского и американского бизнеса. Речь идет о 400 млн. долларов, что может стать самой крупной инвестицией в Армении.

Есть и другие проекты - премьер-министр анонсировал бизнес-планы на 3,2 млрд. долларов, но пока о реальных инвесторах не говорят – министры признают, что в предвыборный период точно не стоит ждать инвестиций. В том числе, через совместный российско-армянский инвестиционный фонд, о котором армянский и российский премьеры договорились в Москве, который пока не создан, но уже должен сыграть «обнадеживающую» роль.

В какую сторону будет развиваться экономика Армении после выборов? Если представления и мечты главных участников выборов не выходят за пределы добычи меди и золота, то вряд ли после выборов следует ждать прорыва.