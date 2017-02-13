Препятствия во вступлении Грузии в НАТО

Вопрос о вступлении Грузии в НАТО рассматривается долго, и от ведущих государств-членов НАТО выдвигались различные претензии. Основными препятствиями во вступлении Грузии в НАТО являются незавершенные вопросы Абхазии и Южной Осетии. Этот фактор в последние 15 лет постоянно либо отвергался, либо возобновлялся во время дискуссии. Нужно признать, что НАТО хотело бы проигнорировать эти факторы и рассматривать их как внутренние конфликты Грузии, хотя это был бы весьма формальный подход. НАТО готово рассматривать эти проблемы именно таким образом, если будут гарантии урегулирования или, скорее, гашения, то есть, консервации конфликтов. Грузия сама создает достаточно сильные возмущения, имея в виду привлечение международного внимания. В таких условиях НАТО не сможет проигнорировать и формализировать данные проблемы. Несмотря на множество оценок британских и американских экспертов, можно сделать вывод, что данные конфликты остаются одним из наиболее серьезных препятствий к вступлению Грузии в НАТО. В отношении карабахской проблемы имеется однозначное отношение, которое заключается в том, что это межгосударственный конфликт, связанный с проблемой границы, и этот фактор не позволяет Армении и Азербайджану в ближайшее время надеяться на членство в НАТО. Следует также отметить, что в актуальном режиме данная проблема НАТО вообще не обсуждается в части ограничителя приема этих двух государств в альянс. Это еще раз подтверждает отличительность Грузии как страны-претендента на членство в НАТО. В Институте Центральной Азии и Кавказа при университете Джона Хопкинса была выполнена значительная аналитическая работа «Региональная безопасность в Южном Кавказе: Роль НАТО». Авторами данной работы стали Свант Корнел, Роджер МакДермотт, Уильям О Мэйлли, Владимир Сокор, Фредерик Старр. Данные авторы отличаются выраженными антироссийскими взглядами. Фредерик Старр принадлежит к старой школе американской советологии, а такая одиозная личность, как Владимир Сокор, не оставляет сомнений в задачах, которые были поставлены в исследовании. Тем не менее, данная работа весьма важна для понимания развития аналитической мысли в США в кавказском направлении, она стала «манифестом» капитуляции американской стратегической экспертной мысли перед проблемами, с которыми США столкнулись в кавказском регионе и быть может, не только на Кавказе, но и на пространстве Евразии. Попытаемся прокомментировать основные моменты данной работы. Это довольно давняя история, но хорошо бы принять во внимание такие исследования, и понять, для чего они осуществлялись. Столь обширный материал очень трудно комментировать, тем более, что он имеет концептуальное и теоретическое значение. Данный материал содержит ряд важных выводов и мыслей, которые во многом отвечают на вопросы по рассматриваемой нами проблеме. Приведем основные выводы и постулаты: Развитие исламского радикализма и экстремизма в Центральной Азии и на Кавказе имеет неоднозначные факторы. В Центральной Азии всегда имелись серьезные очаги развития и распространения политического исламизма, существовали развитые институты ислама, и ислам всегда, особенно, в оазисах Узбекистана имел политическое значение. На Кавказе политический исламизм не имел развитой социальной и политической базы. Ислам никогда не был на Кавказе самодостаточной политической силой и не был сколько-нибудь серьезно организован. Только в Чечне и в определенной мере в Дагестане ислам, как религиозный институт, оказывал определенное влияние на общественно-политическую жизнь; Политический исламизм практически не был задействован в национальных движениях на Кавказе и в Центральной Азии в период борьбы с Советской системой. Лишь после развития внутриполитической борьбы ислам стал идеологической основой для многих политических сил, особенно в Таджикистане, Узбекистане и в Дагестане. Лишь в Чечне исламизм стал со временем политическим инструментарием внешней военно-политической экспансии. В Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и в Киргизстане ислам так и не стал сколько-нибудь значительной общественно-политической силой, хотя исламские группы в этих странах включены в политическую борьбу; Для России ислам все еще, вроде, не представляет большой угрозы, так как внутренние исламские регионы пока вполне управляемы. Но только чеченского фактора стало достаточно для раскачивания ситуации в России. Россия, несомненно, становится барьером противостояния политическому исламизму западного сообщества, хотя пока это противостояние происходит вдали от территории России; Безопасность государств Центральной Азии находится под угрозой. Но если для государств Кавказа основную угрозу представляет Россия, то для государств Центральной Азии – Россия и исламский радикализм. Россия успешно использует угрозу политического радикализма для возвращения своего влияния в Центральной Азии. Поэтому нельзя питать иллюзии на счет благородных целей России, и следует предупредить ее шаги по оказанию давления на эти государства. Для этого, прежде всего, необходимо оградить регион от угрозы исламского радикализма и экстремизма; В настоящее время США проявляют медлительность в политике поддержки государств Центральной Азии и Кавказа, что приводит к повышению их зависимости от России, в том числе государств, которые добились наибольшей независимости от России – Узбекистана, Казахстана, Грузии и Азербайджана; В Афганистане складывается совершенно беспрецедентная ситуация, когда эта страна становится очагом мировой дестабилизации и мировым центром наркоэкономики. Признается, что в настоящее время отсутствует выработанная концепция относительно принципов борьбы с Талибан и других радикальных движений; Рассматривается значение социальных и экономических факторов в развитии исламского радикализма и исламской политической идеологии вообще. Признается необходимость координации многих стран региона в целях достижения экономического благополучия государств Кавказа и Центральной Азии; В материале не говорится прямо о необходимости сотрудничать с Россией. Возможно, это вызвано спецификой материала, авторами которого являются представители данных регионов. Но характерно, что роль России в части противоборства радикальному исламизму не характеризуется отрицательно. Но позитивные ожидания в отношений России канули в прошлое, иллюзии исчерпаны, и Россия сейчас не может не рассматриваться как враг. Враг для стран Южного Кавказа. Данная работа, представляет собой «классический» труд американской политологической школы, и ее очень трудно комментировать, так как придется пересказывать всю работу. В целом, предлагается концепция, в которой предусматривается тесное сотрудничество всех наиболее крупных и заинтересованных держав Евразии, Китая и Европы с государствами Кавказа и Центральной Азии. Однако при этом подчеркивается мысль о том, что между всеми этими государствами и блоками существуют слишком глубокие противоречия, и без общей системы безопасности и правил игры возникнет ситуация резкого противостояния, что может привести и к возникновению войн и вооруженных конфликтов. В связи с этим предлагается создание региональной структуры безопасности под эгидой США. Предлагается заключение соглашения между Западом и Россией, которое предполагает изменение оборонительной доктрины России, ее отказ от приоритетных позиций в регионах, отказ от военно-политического контроля границ и одностороннего сотрудничества данных государств с ней. Сейчас процессы развиваются иначе. США и НАТО решили привести Грузию в альянс, не задевая 5 пунт Устава. Грузия стала Особым партнером НАТО, и ее войска участвуют в оперативных контингентах НАТО. В Грузии продолжается недовольство, и грузины выдвигают другие инициативы, например, в части создания военно-политического блока совместно с Турцией и Азербайджаном. Конечно же, этим грузины хотели бы подчеркнуть возможность найти иные пути повышения своей безопасности. Возникает вопрос – в отношении кого апеллируется безопасность в таком случае? Турция выступает как член НАТО, а Азербайджан продолжает идти в русле Турции. Вроде бы, этот блок антироссийский. Но Турция сейчас стремится найти возможности сближения с Россией. Что касается НАТО, то этот альянс всегда одобрял стремление государств к интеграции, но всячески препятствовал созданию маргинальных и региональных блоков, даже на словах близких к НАТО. На деле предполагалось возникновение неких альтернативных блоков, которые рано и поздно стали бы альтернативой НАТО в определенном регионе. Грузии предлагают самой защищаться и нанести России должный ущерб, если произойдет атака с ее стороны. Сейчас трудно предположить что Россия осуществит агрессию в отношении Грузии, где осуществляется очень серьезная военно-техническая помощь. Оказавшись в такой ситуации, Армения была бы «весьма довольна», но ее лишают такой возможности. Армения, не получая вооружений от России, предстала перед продолжением поставок русских вооружений Азербайджану. НАТО заявило, что Грузия должна понимать: ей дано очень многое – стать Особым партнером НАТО, и нужно доказать возможности стать серьезным партнером альянса. Но сейчас уже не говорится о наличии таких проблем, как Абзазия и Южная Осетия, это уже не проблемы, если грузины правильно поймут данные им обстоятельства в части безопасности.