В парламент за неприкосновенностью

Бывший диссидент и честный человек Азат Аршакян в интервью Lragir.am задается вопросом, зачем имеющим бизнес, статус и все необходимое олигархам и одиозным фигурам вступать в тяжелую политическую борьбу и пробиваться в парламент? Не проще ли спокойно заняться своим дело и оставить политику более грамотным и сведущим людям? Депутатский мандат имеет важную особенность – он обеспечивает неприкосновенность. И немалое число из тех, у кого проблемы с законом, готовы отдать все, лишь бы стать неприкасаемым. Оказавшись в парламенте, они становятся безгласными исполнителями воли тех, кто помог им получить неприкосновенность. В качестве интересного примера можно привести бывшего главу Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна. Его имя упоминалось в документах по Панамскому оффшорному скандалу, которые были опубликованы в прошлом году. Согласно документам, Мигран Погосян и двое его родственников являются акционерами зарегистрированных в Панаме трех компаний, с помощью которых занимаются бизнесом, скрывая получаемые доходы, а также реализуют проекты с привлечением бюджетных средств. Мигран Погосян в апреле прошлого года подал в отставку, на него было открыто уголовное расследование. Однако, буквально незадолго до начала выдвижения на парламентских выборах в Армении в январе 2017 года дело закрыли. Это совпало с закрытием дела о Панамском скандале в самой Панаме. Тогда заявлялось, что Панамский скандал сошел на «нет», и расследование закрывается по всему миру. Однако, буквально на днях владельцы скандальной фирмы Mossack Fonseca были арестованы. То есть, дело не закрыто. Мигран Погосян сразу после закрытия дела в Армении приступил к предвыборной кампании и, судя по всему, готов на все, чтобы получить депутатскую неприкосновенность. Он баллотируется по ереванской префектуре Аван. Погосян – лишь один из армянских чиновников, попавших в международные «черные списки», о которых было заявлено открыто. Еще было известное дело о Вардане Айвазяне, которого Нью-Йоркский суд признал виновным по коррупционному делу. Наверняка, есть еще немало армянских чиновников, бывших и нынешних, которые не хотели бы столкнуться с правосудием – внутренним, а тем более международным. Их имена пока не называются. В прошлом году глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян побывал с громким визитом в США, где, как писали СМИ, ему представили определенные «черные» списки. Кто входит в эти списки, кого будут «спасать» через избрание в парламент, а кто станет жертвой международных расследований, видимо, будет зависеть от хода выборов в Армении. Посол США в Армении Ричард Миллз недавно заявил, что к замешанным в коррупции армянским чиновникам США применяют санкционные меры. Он не стал оглашать список чиновников, которым было отказано в визе или участии в финансируемых США проектах, но сказал, что такие чиновники есть.