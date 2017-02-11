Пульт на Баграмяна, 26 отключился, на звонки никто не отвечает

Армянское политическое поле оказалось не готовым к парламентской форме правления и демонтажу «монолитной власти». То, чего требовали много лет оппозиционеры – демонтировать монолит власти, свершилось руками самой власти – конституционным референдумом. Монолита нет, но оппозиция вновь не у дел. Судя по тому, что до завершения срока выдвижения на парламентских выборах осталось только 4 дня, а в ЦИК пока никто документы не подал, армянские партии и персоналии не могут разобраться с неожиданно полученной свободой действий. Эксперты отчаянно пытаются выяснить, управляется ли процесс формирования предвыборных блоков в Армении из президентского дворца или другой столицы или это спонтанный процесс. Однако, становится очевидным, что партии, которые получили право выбора, не могут им воспользоваться. Армянские партии и политические фигуры не привыкли к свободе и конкуренции, они привыкли звонить «наверх», обговаривать, согласовывать и делить. Республиканская партия, судя по всему, рассчитывает на простое большинство в парламенте, а остальные места отданы «на съедение» другим. Причем, координация «оппозиции» происходит интересным способом – предоставлением полной свободы действий. Судя по тому, что ранее анонсированные блоки в Армении распадаются еще до создания, в Армении неожиданно исчез главный диспетчер. Пульт отключился, на звонки никто не отвечает и некому давать гарантии альянcов. В нужный момент пульт, конечно, может включиться, но будет уже поздно для альянсов. Смогут ли армянские политики совладать с полученной свободой? 25 лет независимости Армении прошли в этой же логике. Неожиданно свалившийся на голову суверенитет армянские политики не смогли конвертировать в благополучие и безопасность страны. Президент Беларуси Лукашенко хотя бы заявляет, что «суверенитет – это рентабельно». В Армении свобода и суверенитет – это нечто вроде «священной коровы» - ее почитают, но запрещают съедение говядины. В мире уважают только тех, кто в состоянии принимать решения и исполнять их. Армянские политические силы делают все, чтобы не принимать самостоятельных решений. Даже если они касаются создания невинных предвыборных блоков.