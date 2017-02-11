Украина в ожидании

Украинский народ на свою беду говорит на языке, сходном с русским, хотя подлинный язык совершенно другой и отличается от русского таким же образом, как и польский или чешский. Борьба украинцев за самостоятельность и независимость возникла вскоре после инкорпорации Украины Речью Посполитой или даже еще со стороны Литвы. Хотя именно данная инкорпорация и послужила тому, что возникло украинское самосознание, культура и политическая мысль. Русские придумали совершенно ложную версию «Переяславской рады», когда, якобы, украинский народ пожелал присоединения к России. В действительности данная ложная версия означала, что крошечная часть казаков и некоторых других слоев населения была вовлечена в принятие данного решения, да и решения как такового не было, а была навязанная «грамота», которую вынуждены были подписать люди из группировки Богдана Хмельницкого в 1654 году. Но уже через несколько лет произошла битва украинцев с русскими войсками под Конотопом, когда русские были полностью разгромлены. Вот и все присоединение. Богдан Хмельницкий был вынужден предложить эту версию, потому что Россия царя Алексея Михайловича вела себя так, что украинцы были лишены какой-либо помощи, в том числе и оружия, а против украинцев сплотились не только поляки, но и татары. Тем не менее, часть руководителей украинскго казачества сумела создать коалицию, в которую входили и поляки и татары. «Конотопская битва — одно из сражений русско-польской войны 1654—1667 годов, произошедшее 28 июня (8 июля) 1659 года вблизи города Конотопа. Осаждавшее крепость русское войско князя Алексея Трубецкого противостояло прибывшим войскам коалиции, которую организовал ориентированный на Речь Посполитую гетман Иван Выговский. В коалицию входили составлявшие основную ударную силу[16] крымские татары, лояльная Выговскому часть казаков, польские отряды и наёмники из разных стран. Высланные навстречу этому войску дворянская конница князей Пожарского и Львова и отряд казаков наказного гетмана Ивана Беспалого, попав в засаду, потерпели поражение, после чего главным силам Трубецкого пришлось снять осаду города и отступить в Путивль. Исход Конотопской битвы, тем не менее, не укрепил положение Выговского в продолжавшейся гражданской войне в Гетманщине и не предотвратил его скорое свержение». Затем во время Северной войны России со Швецией возникло крупное движение левобережных украинцев, так называемых подданных России, котором руководил гетман Мазепа, и именно его 300 лет русские приводят в качестве «предателя». Украинцы создали крупное движение за независимость Симона Петлюры. Во время Второй мировой войны украинцы вынуждены были принять условия гитлеровцев и продолжали борьбу против русских даже после войны. Никто не может утверждать, что на протяжении веков украинцы стремились сбросить власть России и создать национальное государство. Нужно быть крайне ограниченными людьми, чтобы продолжать утверждать, что украинцы и русские - это один и тот же народ, как это утверждает В.Путин. Зачем же отнимать у «своего» народа Крым и Донбасс? В ответ на желание украинцев войти в интеграционные условия с Европейским союзом русские устроили абструкцию с неимеворным давлением на украинскую власть, оказавшуюся полностью продавшейся. Это и привело к столь типично украинскому явлению, как «Майдан», с чем русские не могут ни примириться, ни понять как вынужденное явление украинской нации. На протяжении многих лет русские организовывают сильнейшую гадкую пропаганду против Украины, в которой нет ни слова правды. И после данного явления русские надеются, что украинцы пожелают вновь стать вассалом России. В это не верит и не желает ни один здравомыслящий русский. Что творится сейчас в Донбассе, хорошо известно. Русские пытаются затянуть надолго войну и тем самым помешать Украине успешно развиваться и вынудить затрачивать огромные средства на данную бойню. И это представляется русскими нормальным для подчинения 40-миллионного народа. Русские доведут дело до того, что борьба украинцев против России развернется не только в Украине и в самой России. Не нужно забывать, что половина маршалов Победы были украинцами. Во время Второй мировой войны более 2500 украинцев стали героями Советского союза. Все это не прошло впустую. Дети и внуки этих солдат встали на защиту Украины. Совершенно не понятно и весьма глупо выглядит «политика» Армении в отношении Украины. Армения ведет себя как вассал России, на глазах всего мира следуя за русскими. Украина - это важнейшее направление коммуникаций с Европой и выход в Черное море, контакты с НАТО. Через кого же Армения собирается иметь связи с Европой, через Румынию? Украина всегда будет обладать огромными ресурсами продовольствия и производить военную технику. Но Армения уже достаточно насобачилась с русскими и откровенно стала врагом Украины. Хотя все могло бы быть в ином виде, по крайней мере, она могла остаться нейтральной в отношении Украины. Война между Украиной Россией только назревает, пока что война имеет квази-характер. Сейчас в Москве продолжают наивно и нелепо надеяться на новую американскую администрацию, которая играет в забавную игру и очень скоро предьявит русским все свои претензии. После того, как американские счета будут предъявлены, русским придется воевать долго и обидно, то, что называется у своих дверей. Куда в этом случае дется Армении? Украина успешно развивает отношения с Турцией и Азербайджаном, и вполне возможно, что вскоре будет принято решение по коммуникациям, которые жизненно важны для Армении. Нынешняя администрация США наверняка пойдет на полную поддержку Украины, в том числе в части вооружений, понимая, что война с Россией неотвратима. Русско-украинский конфликт станет важным фактором укрепления и координации НАТО. Зачем же искать другие факторы, которые не так легко обнаружить в Европе. Фактор имеется, и есть одно весьма важное представление об этой войне. Русские, проживающие в Украине, в немалой степени станут успешно воевать с Россией. Такова особенность русской идентичности, это уже было отмечено в войне за Донбасс. Украина все еще находится в ожидании, но в ожидании чего? Признания ее права на борьбу за независимость, которое признано все еще отчасти. Дело за Западом, возможно, и за Турцией. «Дни Турбиных» прошли как иллюзия, навязанная подделанным русским Михаилом Булгаковым. Возможно, прошло время и некоторых произведений Н.Гоголя. Это обидно, но естественно.
Украина в ожидании
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- Комментарии - 11 Февраля 2017, 10:48