Дипломатия провалилась – Алиев может увольнять Мамедьярова

Руководство Азербайджана, заявляя, что боевые действия в апреле 2016 года и сохранение напряженности в зоне карабахского конфликта являются внутренним делом Баку, попирает миротворческие усилия международного сообщества и бросает вызов странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись последнего заявления президента Азербайджана. Президент Азербайджана уже в который раз заявил, что Карабах – внутреннее дело Азербайджана, видимо, пытаясь получить право на проведение силовой операции. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Карабах – не внутреннее дело Азербайджана, и силовое решение конфликта недопустимо. Судя по всему, азербайджанская дипломатия поставила перед собой две основные цели – убедить мир, что, первое, Карабах – внутреннее дело Азербайджана, и, второе, статус-кво неприемлем. Обе эти задачи, при нынешних условиях, невыполнимы, и Алиев может уже сегодня уволить своего министра иностранных дел Мамедьярова. Мировые лидеры один за другим говорят о том, что Карабахский конфликт может быть решен только в рамках международного мирного процесса. Кроме того, практически, все утверждают, что нынешний статус-кво следует не менять, а укреплять. «Все понимают, что существующий сегодня статус-кво никого не удовлетворяет, кроме, может быть, армянской стороны. Мы, конечно, не довольны тем, что в течение 20 лет оккупированные территории освобождаются, к сожалению, только военной силой», заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров в беседе с РИА Новости. Словно возражая ему, президент Ирана Хасан Рухани на встрече с представителями дипкорпуса заявил, что Иран сделал все - и со стороны Армении, и Азербайджана, чтобы ситуация в регионе стабилизировалась и мир стал устойчивым. В то же время, президент Франции Франсуа Олланд на встрече с представителями армянской общины Франции заявил, что карабахское урегулирование строится на принципе самоопределения Карабаха. Кстати, сам Алиев также признал, что международное сообщество вынуждает его признать независимость Карабаха. Но самое интересное – позиция России. После Сергея Лаврова, который буквально разбил в пух и прах дипломатию Алиева, посол России в Армении Иван Волынкин сделал примечательные заявления. Во-первых, он назвал апрельские события в Карабахе «четырехдневной войной», хотя до сих пор Россия старалась использовать другие термины. "После четырехдневной войны на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года… был предпринят ряд шагов по нормализации ситуации", - отметил посол. Более того, обратил внимание он, 29 декабря прошлого года боестолкновения произошли уже на границе Армении и Азербайджана. "Тогда погибли армянские военнослужащие, один из нападавших азербайджанских солдат был убит на территории Армении", - констатировал дипломат. Дипломатия Алиева терпит крах, и он пытается компенсировать эти потери чем-то другим.