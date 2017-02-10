Упс!.. Как русские «по ошибке» разбомбили турок

Вчера российские ВВС в Сирии разбомбили местность, где, как оказалось, находились турецкие военные. Трое турецких солдат погибли, 11 ранены. Путин сразу же выразил соболезнование, российские СМИ написали, что виновато турецкое командование, и Эрдоган не стал поднимать шума.

«По поняткам» можно считать, что русские «отплатили» туркам за сбитый самолет. Теперь Путин и Эрдоган квиты.

Примечательно, что на фоне «братских» убийств, в России и Турции все чаще стали говорить о возрождении империй. Турция и Россия называют себя последователями Византийской империи, хотя ни та, ни другая не являются носителями византийской цивилизации. Но обе страны отчаянно пытаются восстановить имперские границы.

Турция в апреле проведет конституционный референдум, который должен предоставить президенту полномочия султана. В Турции это называют важным шагом на пути возрождения «империи».

В свою очередь, в России также стали все чаще говорить об империи. Примечательно, что происходит это в год 100-летия Октябрьской революции, после которой Россия достигла пика имперского развития.

Один из главных адептов российской империи Сергей Кургинян предупредил – если России не удастся выстроить империю по подобию Османской, где все народы жили в мире, то придет новый Кемаль Ататюрк и устроит геноцид.

А «ходячее подсознание» российской империи Владимир Жириновский ранее заявил о необходимости восстановления Советского союза, в котором «не будет ни Армении, ни Азербайджана, и можно будет легко решить Карабахский конфликт».

100 лет назад Российская и Турецкая империи поделили армянские земли. 25 лет Армения живет при независимости. Удастся ли сохранить ее, или «молитвами» Кургиняна Россия вновь выберет Россию, чтобы не подвергнуться геноциду в Турции?