Что происходит в России

Последние парламентские выборы в России продемонстрировали усиление в стране бюрократической системы власти, когда правящая партия “Единая Россия» превратилась, по существу, в некую корпорацию администраторов и крупных олигархических групп. Нынешние власти за последние годы создали достаточно демократические условия для олигархических групп, вследствие чего возникли новые олигархи и новые группы предпринимателей, так или иначе связанные с властью. На определенном этапе власти политика властей была направлена против интересов различных олигархических групп, которые финансировали оппозицию и сами представляли собой элементы оппозиции. В определенной мере это можно было оправдать задачами обеспечения национальной безопастности страны, и в этом направлении власти добились очень многого. В настоящее время все мыслимые группы крупных предпринимателей тесно сотрудничают с российскими властями, и трудно представить какое-либо открытое изъявление альтернативного политического мнения с их стороны. Это не могло не оказать влияние на социальную и политическую обстановку в России. Властные структуры стали более ответственными и упорядоченными, порядка в стране стало больше, но вместе с тем, страна с трудом развивается, и происходит приближение к экономическому и социальному застою. Несмотря на то, что в отдельных отраслях повышается производительность труда и внедряется новая техника, в глобальном плане Россия продолжает демонстрировать экстенсивное развитие и вынуждена осваивать новые минерально-сырьевые ресурсы, доступ к которым становится все более затратным. Россия подошла к такому положению, когда она не в состоянии самостоятельно осваивать новые месторождения в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Состояние инфраструктуры таково, что российским компаниям выгоднее импортировать такие ресурсы, как сырье для алюминиевой и металлургической промышленности, из отдаленных регионов мира, игнорируя собственные запасы сырья. Страна не сумела сделать прорыв и достичь должных успехов в развитии машиностроения, в том числе авиационной, автомобильной, станкостроительной, электротехнической промышленности, а также тяжелого и транспортного машиностроения. Россия продолжает оставаться зависимой по продовольствию, при разорении многих традиционно аграрных областей. Вооруженные силы, несмотря на значительные затраты, не преодолели проблем и остаются на стадии развития. В свое время В.Путин признал, что в России сложился острый недостаток профессиональных рабочих, что означает необходимость «вторичной» индустриализации страны. В данных условиях правящая в России партия пытается проводить некую технократическую политику, что означает полное исключение социальной идеологии, тем самым заявляя о своих модернистских целях. Это исключает общественную активность, развитие гражданского общества, становление новых общественных отношений на локальном уровне. Власти не позволяют развитию администрирования на местном уровне и полностью сосредоточили властные функции по вертикали. Тем не менее, широкие слои населения продолжают испытывать надежды на власти, так как определенные группы сумели приобрести новый социальный статус, значительно расширилась численность среднего класса, причем всех секторов среднего класса. Новое положение в обществе сумело приобрести молодое поколение. Но все эти сдвиги вовсе не затронули большей части общества и базируются на нещадной эксплуатации минеральных ресурсов. Эта перспектива не может рассматриваться далее горизонтов 15–20 лет, если иметь в виду нынешние темпы разработок этих ресурсов. Что же ожидает Россию в дальнейшем, если за этот период не удастся преодолеть сырьевой характер экономики? Следует отметить, что и в политическом плане Россия не имеет разумной перспективы. Нынешние оппозиционные группы в России представляют собой запредельно зависимые и ангажированные со стороны политических центров Западного сообщества. Эти группы катастрофически далеки от народных масс, совершенно не представляют ни интересы народа, ни национальные интересы России как общества и государства. Лидеры и функционеры данных оппозиционных групп слишком привыкли жить комфортно, они хотят быть защищенными в физическом и правовом смысле и никогда не будут рисковать выше осмысленного ими предела. Что касается личных качеств лидеров оппозиции, то их целями является не устранение нынешних властей в России или социальное обновление страны, а игра на поддержание своего положения, получение финансовой и политической поддержки из-за рубежа. По существу, все лидеры оппозиции в свое время находились в сферах власти и за это время приобрели крупные состояния. Их партнерам на Западе, как и прежде, совершенно не нужно реформирование российского государства, они заинтересованы во внутренних рычагах давления на нынешние власти.