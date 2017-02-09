Россия и Грузия хотят открыть коммуникации для Армении

Российско-грузинские встречи в формате «Абашидзе-Карасин» продолжаются уже много лет и, пожалуй, впервые заявляется о возможном прорыве.

Недавно в Праге состоялся очередной раунд, в ходе которого было решено вдохнуть новую жизнь в договор «О торговых коридорах». Подписанный в 2011 году документ позволяет сторонам торговать и развивать транспортные коммуникации через Абхазию и Южную Осетию, не касаясь при этом проблемы статуса бывших грузинских автономий.

Несмотря на то, что договор был подписан 5 лет назад, сторонам так и не удалось договориться о механизмах. Грузия настаивает на том, чтобы на границе с Абхазией не проводился пограничный контроль. Россия утверждает, что не может считать территорию Абхазии и Южной Осетии частью Грузии, а значит, пограничный контроль должен быть.

Переговорщик от Грузии Зураб Абашидзе вчера отчитался в парламенте своей страны о встрече и сказал, что Россия, судя по всему, намерена ускорить реализацию договора «О торговых коридорах».

Значит ли это, что Грузия и Россия согласовали механизмы? И кто отступил от своих позиций – Грузия или Россия? Возможно, придуман некий механизм, который позволит транспортным средствам пересечь границу Грузии и достичь России через Абхазию без остановок, закрытым транзитом. Так, например, Россия осуществляет транзит в Калининградскую область через Литву.

Примечательно, что Грузия и Россия интенсифицировали переговоры после назначения в Армении нового правительства. Министр транспорта Армении, так же, как и премьер-министр сразу же заявили, что без альтернативной дороги через Грузию экономические отношения России и Армении могут быть крайне затруднены.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поехал в Москву, где встретился с российскими бизнесменами армянского происхождения и призвал инвестировать в Армению. Более того, был создан Инвестиционный (интеграционный) армяно-российский фонд, который должен способствовать экономической интеграции двух стран. Но как могут Армения и Россия интегрироваться, если их связывает узкая и хрупкая дорога через Верхний Ларс?

Судя по всему, новое армянское правительство дало понять российскому руководству, что без обеспечения альтернативных путей «интеграция» не получится. А если не получится российско-армянская интеграция, то Армении придется искать другие ресурсы.

Не исключается, что именно этим обусловлено то, что Россия решила ускорить реализацию договора «О торговых коридорах». Не будет коридоров, не будет интеграции.

Готова ли Россия «пожертвовать» Абхазией и Южной Осетией, или Москва нашла слабое место у руководства Грузии? Тем более, после договора Газпрома с правительством Грузии, который в Тбилиси сочли пораженческим.

Так или иначе, если России и Грузии удастся договориться, Армения однозначно выиграет, тем более, если удастся задействовать Абхазскую железную дорогу.