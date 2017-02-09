Что нужно Алиеву: заложников становится больше

Какие могут быть у Алиева мотивации по делу Лапшина, помимо попыток изолировать Арцах?

Стоит, наверное, вспомнить о том, что в Арцахе вот уже два года содержится двое азербайджанских диверсантов, которые были осуждены за проникновение на территорию НКР и убийство 17-летнего жителя Карвачара и офицера армии. Один из трех диверсантов был убит, двоих взяли и приговорили к лишению свободы. Наказание они несут в Арцахе.

Причем, судя по всему, речь идет не о рядовых диверсантах, один из них Дильхам Аскеров – полковник и, что важно, гражданин России, хотя и является сотрудником спецслужб Азербайджана.

Были сведения, что Аскеров совместно с Азербайджан участвовал в операциях спецслужб России на юге страны. То, что он, будучи гражданином России, был сотрудником спецслужб Азербайджана, говорит о том, что он фигура не рядовая.

Азербайджан вот уже два года пытается добиться экстрадиции диверсантов, но армянская сторона отклоняет попытки. Азербайджан пытался добиться этого через Россию, министр иностранных дел которой Лавров даже заявил, что занимается этим вопросом.

Не исключается, что в числе мотиваций Алиева по делу Лапшина есть и этот момент.

Летом 2016 года в Азербайджане был задержан еще один гражданин РФ, этнический армянин Марат Уелданов-Галстян. Официально его задержали за хранение наркотиков. Но его сестра, гражданка РФ В. Мирзоян обратилась в государственные органы России и заявила, что его брата подозревают в шпионаже, поскольку он этнический армянин.

Судя по всему, Алиев решил заполнить бакинские тюрьмы российскими гражданами, чтобы вынудить Россию вернуть из Арцаха «ценного» диверсанта или выплатить иную компенсацию.