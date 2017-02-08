Ассиметричный ответ Армении Беларуси

В парламенте Армении состоялись «произвольные» дебаты по поводу экстрадиции Минском блогера Лапшина в Баку. Практически все представленные в парламенте силы осудили поведение белорусского Батьки, но сделали это каждый по-своему. Руководитель фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что Армения должна потребовать исключения Беларуси из ОДКБ. «Такова наша позиция», сказал он. Означает ли это, что Армения официально потребует заморозки членства Беларуси в ОДКБ или ее исключения? Ситуация действительно сложная и многоуровневая, и в этой ситуации Армения должна решить главную задачу – не стать инструментом против Беларуси. Армения, безусловно, должна выразить свое отношение к шагу Минска и сделать это жестко и безапелляционно. Но Армения не должна становиться инструментом в чужих руках. А такая вероятность присутствует, учитывая напряженность в российско-белорусских отношениях. Не исключается, что Москва посредством Лукашенко пытается спровоцировать реорганизацию или даже демонтаж ОДКБ и ЕАЭС. В этом смысле не исключается, что в эту провокацию пытаются втянуть Армению. На первый взгляд может показаться, что Армении действительно нечего делать в этих союзах. Но при такой игре, без собственного сценария, Армения не должна участвовать в провокации, чреватой угрозами, потому что не ясно, какую игру потом предложат Армении. Вот почему Армении следует в данный момент не настаивать на исключении какой-либо страны из этих блоков, а проводить свою игру, предложив новые правила игры, которые предполагали бы паритетность интересов. Тем более, что произошедшее должно больше волновать Россию, гражданина которой экстрадировали. Иными словами, Армении следует направить свои усилия на изменение общей атмосферы, потому что исключение Беларуси не решит проблем Армении, Еревану нужно решение его собственных задач. Армения по большому счету должна попытаться превратить в инструмент Беларусь, и дело Лапшина может предоставить такой шанс. Не нужно заявлять о поражениях и призывать к разборкам. Армения должна дать ассиметричный ответ.