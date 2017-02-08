Алиев спешит

Азербайджанские СМИ не скрывают намерений обострить ситуацию в Карабахе. Хотя официально заявляется, что диверсии и провокации осуществляет армянская сторона, но устами экспертов и прочих Баку ясно дает понять, что никто в мире не желает менять нынешний статус-кво, поэтому он вынужден сам «защищать территориальную целостность». Армянский политолог Тигран Абрамян считает, что Азербайджан укрепляет передовую линию и людскими, и техническими ресурсами, чтобы вести как минимум позиционную войну. Он не исключает, что Азербайджан готовится к масштабной войне. Эксперт Центра Карнеги Том де Ваал считает, что после того, «как дипломатические инициативы главы МИД России Сергея Лаврова застопорились, есть опасность, что Баку поддастся соблазну и попытается начать новые военные действия, чтобы захватить новые территории и навязать армянам решение». «Есть риск того, что на этот раз небольшая операция перерастет в более широкомасштабные военные действия, более опасные, чем в апреле 2016 года. Власти Азербайджана будут под сильным давлением, поскольку общественность на этот раз потребует захватить большие территории, а не маленькие клочки. А от властей Армении общественность потребует сражаться более решительно и вернуть потерянные в апреле территории», пишет британский эксперт. Последние несколько дней в зоне карабахского конфликта действительно неспокойно. Минобороны Карабаха говорит о возобновившихся обстрелах из тяжелой артиллерии, чего уже давно не было. Азербайджанская сторона утверждает, что «уничтожила инженерные сооружения противника». Армянская сторона заявляет об ответных мерах, об одном погибшем и одном тяжело раненном. В Армении призывают к несоразмерному ответу, который может охладить пыл Баку. В качестве такого ответа, как правило, называется подрыв стратегических активов Баку. Не случайно когда в последнее время в Баку стали один за другим взрываться газопроводы, спецслужбы этой страны забеспокоились. 2 апреля 2017 года в Армении должны состояться парламентские выборы, после которых карабахское урегулирование может изменить формат. Во всяком случае, новый парламент должен будет определить, кому передать мандат на ведение переговоров по карабахскому урегулированию. Процесс может остановиться на неопределенное время, а значит, статус-кво сохраниться. Меняется также геополитическая и региональная ситуация, и статус-кво постепенно становится наиболее приемлемым вариантом для мировых акторов. Алиев отчаянно пытается хотя бы немного изменить расклад, чтобы быть готовым к вероятным договоренностям. Для этого он не жалеет жизни своих солдат. Пожертвует ли он безопасностью стратегических активов?