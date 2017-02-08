Удар от союзника: чем ответит Армения

Споуксмен МИД Армении Тигран Балаян заявил, что экстрадиция Минском блогера Александра Лапшина в Баку является грубейшим нарушением свободы слова и перемещений и указывает на глубокую пропасть между демократией и диктатурой.

Официальный Ереван прозрачно называет режим в Беларуси диктатурой, поскольку арестовали блогера Лапшина и экстрадировали в Баку именно в Беларуси.

Предполагается, что демократия царит в Армении. Во всяком случае, именно Армения осуждает нарушение свободы слова и перемещений.

Получается, что между Арменией и Беларусью – глубокая пропасть. Хотя две эти страны являются союзниками по экономическому блоку ЕАЭС и военному ОДКБ.

Беларусь не впервые попирает интересы Армении, и не только, кстати, Беларусь, но и Россия с Казахстаном. Так что, этот шаг явно не станет последним, и вопрос в том, чем ответит Армения.

Тигран Балаян говорит, что поток зарубежных гостей в Арцах не иссякнет. Безусловно. Но дело разве в этом?

Конечно, хотя вопрос касается Арцаха, но Армения и Арцах не имеют формальных каналов для вмешательства в дело Лапшина. Речь идет об отношениях Беларуси и Азербайджана с Россией и Израилем. Кстати, с Азербайджаном у России и Израиля не менее теплые отношения, чем у Беларуси.

Так что, было бы нелепо обвинять официальный Ереван в том, что он не смог предотвратить решение Беларуси в правовом смысле.

Но в политическом смысле Армения вовлечена в процесс в не меньшей степени. Не исключается, что Беларусь и Азербайджан пытаются таким образом решить свои вопросы с Москвой. Но последствия ощущает на себе Армения, Арцах.

Как реагирует Армения на уже сложившийся пасьянс?

Армения уже однажды проходила нечто похожее, когда Венгрия согласилась экстрадировать в Баку убившего топором армянского офицера азербайджанца Рамиля Сафарова. Армения тогда прервала дипломатические отношения с Венгрией, но дальше этого так и не пошла.

Прервет ли Армения отношения с Беларусью и поднимет ли вопрос союзнических отношений в ОДКБ и ЕАЭС? «Союзники» Армении не отказывают себе в удовольствии в любой момент лягнуть Армению. А это неизменно сказывается на международном имидже Армении.