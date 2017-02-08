Региональная политика Турции и позиция Европы

После многих инициатив Турции по отношению к Ирану, включая вопросы «ядерной программы», а также Ближнего Востока, в отношениях между Турцией и Ираном в действительности не произошло ничего существенного. Турция попыталась совершить «прорыв» в отношениях с Ираном, предложив включиться в определенные региональные соглашения по поводу экономического развития, и даже политические консультации. Консультации по различным политическим вопросам между Турцией и Ираном давно происходят, как и между многими другими государствами. Между тем, Иран, не отказываясь демонстрировать турецко-иранское декларативное сближение, отметил, что не имеет намерений создавать некий альянс с Турцией, и дал ясно понять ей, что не станет участвовать в поддержке инициатив по проблемам Ближнего Востока, которые требуют длительных обсуждений, с участием других государств. Турция уже высказала иранским руководителям свое непонимание их позицией. Например, Турция убедилась, что Иран не поддержит и только наблюдает за инициативами Турции в Южном Кавказе, в Ливане и в Ираке. В действительности Иран весьма настороженно и враждебно относится к намерениям Турции в регионах, прежде всего, в ближайших для Ирана странах – Сирии, Ливане, Ираке, Южном Кавказе. Иран заметно раздражен попытками Турции усилить свое присутствие и влияние в Ираке с помощью и с одобрением США. Иран также подозревает Турцию в попытках договориться с Саудовской Аравией по поводу поддержки ее действий в Ираке, что рассматривается Ираном как некий «заговор», направленный против него. Но более всего Иран обеспокоен «суннитскими играми» Турции, которая пытается договориться с арабами по ряду вопросов в ущерб интересам Ирана. За время турецких инициатив по отношению к Ирану не решен, практически, ни один вопрос, касающийся турецко-иранской конфронтации, в частности, по проблеме поддержки суннитов и шиитов в Ираке и в Ливане, а также не произошло даже, отдаленных согласований по проблемам отношений Армении и Азербайджана, по курдской проблеме, деятельности разведок в отношении друг друга, что вызывает особое беспокойство. В настоящее время Иран готов предпринять многие усилия, чтобы провалить инициативы Турции на Ближнем Востоке, хотя остаются аналогичные проблемы в Центральной Азии и в Южном Кавказе. Иран продолжает преследовать цели создания более консолидированного блока, включая Сирию. Ливан, Армению, Таджикистан, а также шиитов Ирака. Иран дает понять государствам региона, что ничего не изменилось в его намерениях, а всего лишь произошли некоторые события в регионе. Конфронтацию между Ираном и Турцией сдерживает пока то, что оба государства не хотели бы, чтобы этим противодействием воспользовались некоторые политические круги и правительства арабских государств, прежде всего, Саудовская Аравия и Египет, а также США и Израиль. Франция и Германия всегда с недоверием относились к инициативам Турции в отношении Ирана. Великобритания пыталась добиться от Турции более лояльного отношения к Западному сообществу по проблеме Ирана, но это привело к провалу многих надежд на Турцию, которые питали британцы. Франция с самого начала турецких инициатив по Ирану понимала, что в отношениях между Турцией и Ираном не может быть достаточно тесных и взаимовыгодных интересов, и происходит плохо прикрытая игра между традиционными региональными соперниками. По этому вопросу Франция была полностью солидарна с США и Германией, которые понимали, что Турция не в состоянии повлиять на Иран и не собирается это делать, и нужно только подождать и посмотреть, каким образом будет изменяться позиция Турции. В самое последнее время Турция стала понимать, что ее инициативы в отношении Ирана бессмысленны, так как приводят к утрате позиций на Западе и одновременно не позволяют приобрести никаких позиций в регионе в части влияния на Иран. Ни американцы, ни европейцы не собирались придавать Турции большее значение в мировой политике, чем она в действительности имеет. Западное сообщество не хотело закрепить за Турцией никаких заслуг в направлении урегулирования отношений с Ираном в сфере ее «ядерной программы». Турции неоднократно давалось понять, что американцы и европейцы не намерены связывать с ее попытками в отношении Ирана свою политику и рассматривают ее инициативы вовсе не как обязывающие. Турция сейчас ощущает себя проигравшей в игре с Ираном и Западом, стремится сформировать новые предложения и более соответствовать западной политике. В Анкаре стали опасаться, что их положением воспользуются политические круги в США, во Франции и Германии, которые намерены осудить Турцию за осуществление «нового внешнеполитического курса». В Анкаре уже почувствовали такую опасность, но пока не понимают, как выходить из этого положения. Было бы естественным, если б Турция стала более солидарной с Западом и заняла более критическую позицию в отношении Ирана, но ее руководство все еще продолжает спекуляции на иранскую тему. Нужно отметить, что Турция не приобрела ничего позитивного для себя на Ближнем Востоке, стремясь к роли посредника в отношениях между Западом и Ираном. Арабские государства в основном не были заинтересованы в урегулировании отношений США и европейских государств с Ираном и, вообще, в снижении напряженности между ними. «Иранская угроза», прежде всего, в сфере «ядерной программы» обусловливает тесные отношения США с арабскими государствами, которые рассматривают Иран как нежелательного партнера на Ближнем Востоке и заинтересованы в проведении Западом политики стратегического сдерживания Ирана. Ведущие арабские государства – Египет и Саудовская Аравия, а также другие государства региона – Иордания и страны Персидского залива, совершенно не заинтересованы в усилении роли ни Турции, ни Ирана на Ближнем Востоке, а также в формировании более тесных отношений между Турцией и Ираном. Данные ведущие арабские государства, также не заинтересованы в создании некой зоны экономического сотрудничества, включая Турцию, Иран, Сирию, Ирак, Ливан. Таким образом, игры в отношении Ирана ничего не принесли турецкой политике на Ближнем Востоке, а только раздражают арабские страны. Турция пытается начать новые переговоры с США и ведущими европейскими государствами по поводу своих инициатив по Ирану. Турция хотела бы определиться со своими инициативами и выяснить, насколько имеет смысл продолжать свои усилия, насколько Запад намерен продолжать воспринимать турецкие инициативы как конструктивные. Выясняется, что Турция оказалась в политическом тупике, и теперь не может просто отказаться от инициатив, иначе она будет выглядеть как государство, которое плохо рассчитывает свою внешнюю политику.