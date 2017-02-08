Минск «троллит» Минскую группу

Экстрадиция блогера Александра Лапшина из Минска в Баку является частью многоуровневого процесса. В этом процессе есть все – и попытки Лукашенко спровоцировать Путина на резкие действия, возможно, с целью торпедирования ЕАЭС и ОДКБ, и попытки получить в союзники Турцию и Азербайджан.

Но есть еще один аспект, связанный именно с Карабахом. Переговоры по карабахскому урегулированию с 1992 года происходят в формате «Минской группы ОБСЕ». В Минскую группу входят 11 стран, а возглавляют ее три сопредседателя – США, Россия и Франция. Группа называется «минской» потому, что итоги ее работы по поиску путей урегулирования должны были, по договору, обсудить и утвердить на конференции в Минске.

Эта конференция так до сих пор и не состоялась, хотя Минской группы и ее сопредседательству все эти годы удавалось сохранять относительный мир в зоне конфликта и баланс сил.

Экстрадиция блогера Лапшина в Баку за его посещение Карабаха может означать, что Минск в лице Лукашенко отказывается от роли посредника и вероятного места, где может быть заключено соглашение по Карабаху. Возможно, это делается для того, чтобы торпедировать Минский процесс под эгидой ОБСЕ.

МИД Армении и Карабаха, которые довольно жестко отозвались на экстрадицию Лапшина, все же, не стали заявлять, что отказываются от проведения «итоговой конференции» в Минске, и не желают, чтобы процесс переговоров назывался «минским процессом».

Азербайджан давно пытается изменить формат переговоров и перевести его из-под эгиды ОБСЕ в другие более выгодные для него форматы. Возможно, Баку решил сломать «минский процесс» с помощью троллинга Лукашенко.