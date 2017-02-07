В Брюсселе с визитом находится президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджанские СМИ поют дифирамбы великому президенту, представляя в качестве главного достижения согласование вопроса о Южном газовом коридоре, по линии которого Алиев намерен привлечь миллиардные кредиты.

Но даже азербайджанские газеты не могут скрыть, что Алиеву в Европе не рады. Не состоялась встреча Алиева в Европарламенте, где его ждали гражданские оппозиционеры из Баку. Как писали газеты, в Европарламенте «готовилась провокация» против Алиева.

А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вообще не стал скрывать, что не хотел бы встречаться с Алиевым. В конце своего брифинга он сказал, что «добрая часть дня закончилась, потому что сейчас он отправляется на встречу с Алиевым».

Алиев, который последнее время заигрывал с Россией по поводу карабахского конфликта, судя по всему, «разочаровался» в Москве. В ходе январской пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров напрямую заявил, что Алиеву карт-бланш на «антитеррористическую операцию» не дадут, Карабахская проблема – это не внутреннее дело Азербайджана, и Москва настаивает на размещении механизмов расследования инцидентов.

Баку после этого попытался эскалировать ситуацию на границе, параллельно в Москву поехал министр ИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров, который по возвращении в Баку сказал, что не удовлетворен встречей с Лавровым. Затем Алиев отправился в Брюссель и договорился о Газовом коридоре.

Какую цену заплатил Азербайджан за согласие с Европой? Настоял ли Евросоюз на размещении механизмов расследования в Карабахе, иными словами, на сохранении нынешней ситуации? Ведь газовые проекты без стабильности не могут обойтись. Никто не станет вкладывать в регион, если нет гарантий стабильности.

В беседе с Алиевым президент ЕС Дональд Туск заявил о «неустойчивости статус-кво». И хотя Алиев явно ожидал заявлений о неприемлемости статус-кво, но, видимо, ему пришлось согласится с Туском.

Можно полагать, что Европу в данный момент устраивает сложившийся в регионе статус-кво, и она намерена поддержать меры, которые сделают этот статус-кво более «устойчивым». Возможно, это будет внедрение механизмов сдерживания, а может, подписание некоего соглашения о «ненападении». И не исключается, что именно это стало ценой согласия Европы с Газовым проектом Алиева.

Примечательно, что на днях в Ереване также побывали важные европейские чиновники, которые назвали одним из главных достижений своего визита согласие Сержа Саркисяна посетить Брюссель. Этот визит рассматривается в рамках завершения Арменией и ЕС подготовки нового рамочного документа о взаимоотношениях. Однако, не исключается, что будет рассмотрен и вопрос об «устойчивости» статус-кво и о том, что Армения может для этого сделать.

Пытается ли Европа взять на себя роль главного «переговорщика» по Карабахской проблеме и «смотрящего» в регионе Южного Кавказа? Для чего Сержа Саркисяна зовут в Брюссель и почему Саркисян долго не давал согласия?