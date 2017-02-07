Политикой США в отношении Турции займутся военные

Внутреннее и международное положение Турции остается весьма противоречивым, и эта долговременная ситуация накладывается на кризисные явления в мировой экономике и политике.

Турция стремится стать ведущим государством «Большого Ближнего Востока», демонстрирует значительные успехи в экономике и социальной сферах, выстраивает «новую» региональную политику, но продолжает оставаться зависимой от отношений с США, НАТО, Европейского Союза и международных финансовых структур.

Последние 10 лет характеризуются поочередным возникновением серьезных внутренних конфликтов социального, политического и этнополитического свойства. Более того, наблюдается достаточно высокая корреляция между внешними и внутренними проблемами, которые возникают и гасятся во многом параллельно.

Политическая практика демонстрирует, что внешние и внутренние проблемы Турции все более становятся управляемыми, как турецкими, так и внешними центрами инициатив.

Наряду с проблемами, которые могут рассматриваться на Западе как подлежащие дискуссии и охотно обсуждаются заинтересованными государствами и наднациональными структурами, усиливается значение новых проблем, которые никак не воспринимаются на Западе как дискуссионные.

Это, прежде всего, аспекты турецкой региональной политики, отношения с государствами Ближнего Востока, с Россией, и в особенности с Ираном.

На протяжении десятилетий Турция пыталась маневрировать между Западом и Восточным коммунистическим лагерем, но в известной мере имелись противоречия между США и Европейским Союзом, вернее – ведущими европейскими государствами, по поводу устремлений и внешнеполитических амбиций Турции.

США долгое время умело манипулировали позициями Турции и европейцев по поводу интеграции и вступления страны в Европейский Союз, что раздражало не только европейцев, но и турок, которые понимали манипуляционную природу американской политики в данном случае.

Противоречия между Турцией и США формировались на протяжении десятилетий и достигли своей кульминации при администрации Дж.Буша, при этом, имелись более принципиальные причины, нежели отсутствие должной поддержки со стороны Турции войны в Ираке.

Турция стремится к более высокому уровню самостоятельности и независимости, что обусловлено далеко не только претензиями и ограничениями, которые выдвигают США и отчасти европейские государства. Турция вынуждена формировать более стройную и последовательную политику в части создания внешнего «пояса» безопасности, обеспечить свое более предпочтительное место в региональной и мировой геоэкономике, прежде всего, в становлении новой энергокоммуникационной системы.

Столь крупное и амбициозное государство не может более мириться с прежним зависимым положением, когда оно вынуждено было координировать и согласовывать свою внешнюю политику с американцами и европейцами. Некоторое время Турция пыталась лавировать между США и Европейским Союзом, но в результате оказалась в еще более сложном положении, когда американцы и европейцы стали формировать единую политику, по существу, заговор в отношении Турции.

Период политики Дж.Буша характеризовался высокой степенью игнорирования позиции и интересов Турции, причем буквально, во всех направлениях. Вначале некоторым российским и европейским политологам и аналитикам представлялось, что данная политика США приведет к очень быстрому и принципиальному дистанцированию Турции от США, и даже стали поговаривать о возможном выходе Турции из НАТО. Время показало, что данные исследователи в России и в Европе недостаточно хорошо представляют себе суть проблем Турции и истинные возможности этой страны на международной арене.

Политика «бушизма» в отношении Турции показала, что США располагают огромными политическими, военными, разведывательными и экономическими ресурсами для «принуждения» даже столь крупной страны, как Турция. При этом, не были должным образом оценены те возможности, которые обеспечили политике США определенные согласования между Вашингтоном и ведущими европейскими столицами.

Турция столкнулась на Западе, одновременно, с мощным фронтом игнорирования ее интересов, но и с откровенной демагогией и пропагандой, которая тесно связана с внешними инициативами по дестабилизации положения в стране. Западные центры силы более чем убедительно связаны с влиятельными силами в Турции, которые методами «внутренних политических операций» могут довести страну до весьма крайней степени дестабилизации.

Судебное решение о запрещении деятельности курдской «Партии демократического общества» как ничто иное коррелировало с внешнеполитическими действиями Турции.

Политика Б.Обамы в отношении Турции, в связи с эпатажем и вызывающими заявлениями, сделанными им в начале апреля 2009 года в Стамбуле, а также другими выступлениями членами его администрации, была воспринята как серьезная заявка на новую политику в отношении Турции. Стремление Б.Обама проводить политику анти-бушизма также подчеркивало его намерения пересмотреть политику на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии, и даже в отношении Китая.

Турцию вновь поспешили приписать в число стран, в отношении которых политика США должна подвергнуться коррекции. В действительности, в заявлениях и декларированных намерениях Б.Обамы в отношении Турции были разъяснены, насколько США хотели бы сблизить, совместить интересы, но только в том формате, в котором были бы обеспечены интересы США.

США не намерены были идти на уступки государству, которое требует не только тактических уступок, но и пытается занять гораздо более престижное место в мировой политике. Политика сдерживания Турции стала константной составляющей региональной политики США и выражает преемственность американской политики. (Следует отметить, что само понятие и логику «сдерживания» на публичной арене политических комментариев впервые восприняли и протиражировали вовсе не политологи ведущих держав, а политические наблюдатели и аналитики, работающие в маргинальных геополитических зонах).

Чтобы верно понять нынешние американско-турецкие и европейско-турецкие отношения, нужно принять наблюдение относительно того, что прежние комфортные отношения могут вернуться только при прежних не очень вызывающих амбициях Турции.

Турция как региональная макродержава является одним из самых серьезных вызовов для Запада на стыке 20 и 21 веков. Но и на Востоке Турцию не ожидают благоприятные условия проведения внешней политики. Востоку, причем, как европейскому Востоку, то есть, России, так и азиатскому, Ирану и арабским государствам незачем торопиться и принимать «новую» политику Турцию как нечто устоявшееся, стабильное и безопасное для интересов евразийских и ближневосточных государств.

Азиатский Восток выступает в данном случае вовсе не как активный и динамичный партнер Турции, которой вдруг не понравилось что-то в позиции Запада, а в роли выжидающего «полюса», который обладает высокой степенью свободы и маневрами в своей внешней политике. Пока Азиатский Восток пытается решить в отношениях с Турцией наиболее спорные и острые вопросы (прежде всего, Сирия, Ирак, Иран и Армения), но они все еще далеки от должного состояния взаимного доверия.

Практически, аналогичным образом выстраивает свою политику в отношении Турции и Россия. Не было бы ошибочным утверждать, что в своем стремлении приобрести большую маневренность и гибкость во внешней политике на принципах многовекторности Турция не сумела обеспечить себе это преимущество. Она не сумела приобрести политические ресурсы на Востоке для ведения более предпочтительного диалога с Западом, и наоборот.

Д.Трамп, вернее, его команда попытаются установить иные отношения с Турцией, принимая в расчет ее интересы и устремления в регионах. Но американцы потребуют главных задач по России и по Ближнему Востоку, возможно, по Ирану.

Вряд ли в нынешней администрации уверены в успехе политики в отношении Турции, и наверняка, имеется резервный вариант. Скорее всего, нынешняя администрация США перестанет относиться к нахождению государств в НАТО в качестве важной задачи. По мнению администрации, Турция вольна поступать так, как ей нравится, и делать из этого кризисную ситуацию американцы не станут.

Проблема в том, что сама Турция будет держаться за свое членство в НАТО, но при этом попытается выдвигать требования и развертывать отношения с Россией и с другими государствами, которые никак не рассматриваются НАТО как друзья.

Д.Трамп ничего не знает о Турции, и было бы нелохо понять, какие персоны в администрации призваны неформально заниматься проблемами отношений с Турцией. Нужно принять во внимание, что в последние 10 лет турецко-американские отношения представляли собой сплошной кризис, и нет никаких оснований утверждать, что в какой-то мере эти кризисные условия сгладились.

Если рассматривать возможные действия США в отношении Турции с точки зрения того, какие фигуры в администрации станут заниматься ею, то придется понять, что на протяжении длительного периода специалисты по Турции большей частью принадлежали к Демократической партии, хотя и в период Б.Обамы далеко не все из них были привлечены в администрацию.

В целом, «ближневосточный» блок администрации США не представлял собой сильной команды. То же самое имело место и по Ирану и по арабским странам.

Видимо, новая администрация будет последовательно подбирать данных специалистов по вопросам Турции. Но следует учесть следующее обстоятельство. Проблемы Турции большей частью станут рассматриваться в Пентагоне, с точки зрения проблем НАТО. Вряд ли военные уступят ГосДепу чрезвычайно многое, что касается Турции.

Военные всегда выдвигали более реалистичные задачи в отношении этой страны. В любом случае, не стоит ожидать, что сам Д.Трамп примет активное участие в обсуждении и разработках проблем по Турции. Хотя ранее этим занимались непосредственно президенты США.