Олигархия ждет, кого вынесут на жертвенный альтарь

Посол США в Армении Ричард Миллз заявил 1 февраля, что Антикоррупционный совет, созданный при поддержке США при правительстве Армении, так и не смог достичь прогресса. Он выразил надежду, что новый премьер Карен Карапетян сможет предпринять реальные шаги по борьбе с коррупцией в Армении. При этом, посол указал три «теста», которые позволят выяснить истинные намерения Карена Карапетяна. Первое: усилить роль и ответственность Комиссии по этике высокопоставленных чиновников. Во-вторых, следует закрепить законодательно, что для возбуждения расследования о коррупции не обязательно поймать чиновника с поличным, достаточно того, если декларация об имуществе вызывает у прокурора разумные сомнения. И третье –создать независимый Антикоррупционный орган, который будет уполномочен возбуждать расследование, заявил посол. Фактически, от правительства Карена Карапетяна ждут шагов, по которым ЕС и США не смогли договориться с правительством Овика Абрамяна. Абрамян не открещивался от борьбы с коррупцией, но делал все, чтобы принимаемые законы не ставили под сомнение законность уже накопленного олигархами богатства. К примеру, принятый торжественно закон о криминализации незаконного обогащения на самом деле стал защитой для уже накопленного незаконного богатства, поскольку закон не имеет обратной силы. Об этом специально заявила министр юстиции Арпине Ованнисян, которая, кстати, не согласна с оценками американского посла. Тем не менее, очевидно, что антикоррупционные шаги в Армении сложно будет предпринять без легализации, амнистии или пересмотра незаконно накопленного богатства. Для этого придется принять специальный закон, который определит правомерность имущества чиновников. Кстати, такой закон может стать хорошим способом «политической борьбы». Пойдет ли Карен Карапетян на такой шаг? Изменив закон о незаконном обогащении и придав ему обратную силу, Карен Карапетян сможет получить острый меч, под который могут попасть и конкуренты, и противники, и бывшие партнеры. Но дело даже не в предвыборной борьбе Карена Карапетяна. Дело в том, что без правовой оценки имущества, накопленного за годы независимости стоявшими у власти людьми, борьба с коррупцией становится бессмысленной. И сейчас в этом смысле для Армении настал «момент истины». Во многих странах накопленное в годы «дикого капитализма» имущество амнистировали и легализовали, обозначив это как стартовую точку для борьбы с коррупцией. В Армении не рискуют идти ни на легализацию, ни на правовой передел собственности. Гагик Царукян не зря каждый раз повторяет, что не хочет «кровопролития». Он знает, что передел собственности сопровождается кровопролитием. Поэтому он предлагает договориться. Пока эти вопросы удается решать путем теневых договоренностей. Но такой путь означает, что ни у одного из олигархов, накопивших несметные богатства, нет гарантий неприкосновенности. Вот почему Овик Абрамян не скрывает досады – он боится не только за свои политические амбиции, но и за накопленную собственность, которую он в годы премьерства отчаянно пытался узаконить и которая может быть поставлена под сомнение. Олигархическая система в Армении оказалась на грани. Она пытается защитить свою собственность - евразийскими законами, сговором с российскими госкорпорациями, но смерть уже наступила. И вопрос в том, кого вынесут на алтарь новой системы.