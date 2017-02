Проект обособления западного сообщества и Турция

После объединения Германии, в особенности, после 1991 года, западные политики и политические проектировщики были склонны упрощать геополитические перспективы в Центральной и Восточной Европе, рассматривая как важнейшие факторы формирования геополитических конструкций небывалое военно-политическое и экономическое ослабление России и энтузиазм в отношении расширения состава НАТО.

Происходила широкая политическая и политологическая дискуссия, которая во многом отражала прежние представления о европейских реалиях, но не принимала в расчет вероятность возникновения новых позиций, связанных с тремя основными обстоятельствами: усиление разногласий в НАТО, восстановление международных позиций России и усиление политических амбиций государств Центральной и Восточной Европы.

Помимо этого, видимо, не были приняты в расчет такие реалии, как изменения в энергетической ситуации и слабость альтернативных энерго-коммуникационных проектов, принципиально новый виток в конфронтации с радикальными исламскими режимами и международными корпорациями, разобщение между США и ЕС с Турцией.

Возможно, не были верно оценены проблемы, связанные с этно-политическими конфликтами и образованием международно непризнанных государств.

Многим политологам, даже во второй половине 90-х годов, представлялось, что с расширением НАТО и ЕС будут автоматически решены все проблемы безопасности и создана геополитическая система, отражающая новые вызовы в международных отношениях. Однако, данные планы и представления оказались чрезмерно упрощенными, что привело к деактуализации не только многих политологов и политических проектировщиков, но и исследовательских направлений и институтов.

В начале 2000-х годов возникла необходимость в новых предложениях и проектах в сфере геополитического проектирования, что нашло отражение в интеграции проектирования, консалтингов и актуальной политики. 2000-е годы многое изменили в понимании перспектив развития Западного сообщества, социальной и экономической модели не только США, но и Европы, и данные размышления и дискуссию подхлестнул мировой финансово-экономический кризис.

Данные новые условия усилили мысль о необходимости не только регламентации потребления и вообще о новой модели экономики, но и об обособленности, то есть ограничении пространства демократического и либерального типа, то есть, Западного сообщества.

Конечно, дискуссия на предмет доктрины Ф.Фукуямы о «конце истории» далеко не завершена, да и не так уж нова эта идея, чтобы допускать, что данная дискуссия столь быстро будет свернута. Но задача ограничения потребления в политических границах Западного сообщества стала гораздо более актуальной, чем когда-либо в истории.

Невозможно, рассматривать дальнейшее развитие стран Восточной Европы, в том числе и Южного Кавказа, без понимания модели пространственного ограничения Западного сообщества, которое уже заявило о том, что данный регион должен рассматриваться как в той или иной мере интегрированный в структуры Запада.

Представляются также важными намерения интеллектуальных и аналитических центров США и Европы относительно будущего Турции, как некогда явного фаворита в интеграционных проектах в части формирования обособленного пространства Запада.

В связи с этим характерна деятельность американского политического проектанта Брюса Джексона, занимающегося проблемами Восточной Европы (Bruce P.Jackson, President, Project on Transitional Democracies; NATO Committee of the US Congress - Проект «Переходных демократий», Комитет НАТО Конгресса США).

Данный проект возник в условиях, когда американские эксперты, традиционно занятые экспертизой в сфере проблем НАТО и Восточной Европе, продемонстрировали свою несостоятельность и неспособность разрабатывать адекватные прогнозы и рекомендации. Брюс Джексон - военный разведчик - сумел собрать вокруг себя превосходных экспертов для проведения данной работы.

Проблемы «Переходных демократий», то есть стран Восточной Европы, и НАТО тесно переплетены, в связи с чем выбран именно данный формат деятельности. Брюсу Джексону удалось за короткое время занять важное место в экспертном сообществе США, он добился того, что его группа активно участвует в формировании американской внешней политики.

Представляется неожиданным то, что столь идеологизированный политик пользуется услугами нескольких экспертов США различной идеологической направленности. Б.Джексон придерживается правых взглядов, он ревностный сторонник Республиканской партии, относящийся отрицательно к либеральным идеям, не в восторге от политики Демократической партии. Брюса Джексона отличает умение совмещать определенный консерватизм во взглядах и творческий реализм, умение нестандартно мыслить и предлагать инициативы и идеи, которые менее всего апеллируют к принятым принципам в политике и в международных отношениях, но отражают реалии и не приносят США необоснованных новых проблем и ответственности.

Кроме того, он более чем информирован и не увлекается «предположениями» и «фантазиями», что столь характерно для многих американских и европейских проектировщиков. Сущностью данного проекта является вовсе не создание какого-то отдельного альянса, а выстраивание в Восточной Европе группы государств, которые могли бы стать надежным блоком для формирования восточных пределов Западного либерально-демократического сообщества, чьими восточными границами станут восточные границы России, Турции и Южного Кавказа.

Довольно странная и не совсем внятная геополитическая конфигурация, но если представить, что данные страны и регионы призваны играть роль крайнего восточного буфера безопасности, то вполне возможно допустить их интеграцию в приемлемом и безопасности для Запада формате.

Сейчас Б.Джексон покинул политическую арену и занимается коммерцией вина в Европе. Но речь идет о том, с какимрвением американцы в свое время, а именно республиканцы взялись за проблему «обособления» Западного сообщества по принципу нахождения и определения границ и геополитических рамок демократии.

На самом деле возникла не проблема рамок демократии, а применение проблем безопасности в рамках Северной Атлантики. Кто может надеяться попасть в эти рамки?

Обособление Западного сообщества стало тенденцией и отражает устремления определенных сил в Европе и в США. Данная тенденция с особой выраженностью отразится на положении Турции как страны «разорванной» цивилизации. Турецкая элита хорошо поняла эту перспективу и пытается компенсировать недостигнутые задачи путем интеграции в восточном направлении.

Но Турция имеет множество проблем в отношениях не только с Россией, но и арабскими странами и Ираном, а также с другими, практически, со всеми соседями. Данный процесс, так или иначе, станет проблемой для интересов США и НАТО, но европейцы продолжают свои намерения обособления от многих стран и регионов, прежде всего, от Турции.

В НАТО нет мнения относительно того, что Турция вовсе не нужна блоку, но в последнее время в блоке предпочитают новые задачи, а именно, нахождение новых компенсирующих союзников и партнеров. НАТО предпочло приобрести новых партнеров не только в Восточной Европе, но и на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.

Является ли «обособление» Западного сообщества проектом, или все-таки такова спонтанная тенденция. Скорее всего, имеет место и то и другое. Европейцы предпочитают «обособление», и одновременно разрабатываются проекты различного политического калибра.

При этом, небольшие страны так или иначе включаются в эти проекты и способствуют успешности их реализации. Все больше включаются в применение данных проектов страны Восточной Европы, которые во многом стали ориентироваться на США.

Избрание нового президента США еще раз подтвердило, что американцы не могут без сочетания с европейцами проводить политику «обособления». Эта тема не ограничена и требует рассмотрения в более обширном диапазоне.