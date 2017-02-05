Какой будет политика США в отношении России

Дональд Трамп не враг ни себе, ни своей команде и не станет излишне экспериментировать с внешней политикой. Уже назначенные на должности администраторы настроены весьма враждебно или, по крайней мере, настороженно в отношении России.

Россия готова на все или почти на все, чтобы улучшить отношения с США, даже ценой жертв в период войн, но выясняется, что США никак не реагируют на данные попытки России. У Барака Обамы имелось немало возможностей пойти на компромисс с русскими, если б они были способны на это. С приходом Д.Трампа не осталось никаких шансов для улучшения отношения с США.

Продолжается сирийская авантюра, начавшаяся в Астане, когда Россия предложила договориться с государствами, понимающими, что в компании с русскими не достигнут ничего реального, а только затянут время конфликта. Другой авантюры, ради которой США могли бы предпринять договоренности с Россией, более не намечается, если не предпринять планы В.Жириновского омыть сапоги в Индийском океане.

Но у русских нет средств даже отстоять свои позиции в Черном море. Россия поняла, что вскоре ей придется увидеть разложение пророссийских блоков военного и политико-экономического значения, которые чинят препятствия в развитии отношений евразийских стран с Западным сообществом.

Разложение российских блоков начинается с разложения ключевых российских политических структур, в которой разбегаются ведущие чиновники. В.Путин фактически вынужден признать наличие высочайшего уровня коррупции в правительственных структурах, потому что ожидать более нечего.

Сейчас всевозможные руссопетовские фантазеры размышляют о том, Россия понадобится США для противостояния исламистам или китайцам. Зачем еще может понадобиться страна, которая постоянно пытается вести и настоять на своих интересах? Россия не нужна нигде и никому, и теперь уже не нужна и ее «ближайшим» партнерам, включая Армению. Армяне, в особенности военные, поняли это лучше всего и надеются на новые перспективы.

Возникает вопрос, а вернее, этот вопрос уже и не возникает – для чего США необходимо сближение с Россией в политическом и ином смысле? Любое сближение позиций с Россией приводит к возникновению больших проблем, так как Россия продолжает экспансию в направлении соседних стран.

Каждая такая попытка приводит к провалам и возникновению конфликтных ситуаций от Балтики до Кавказа. Русские активно распространяют успехи в развитии своей военной техники, но эта техника остается во многом, в одном экземпляре на выставке, как говорил Аркадий Райкин. На самом деле эта техника не в состоянии приблизиться к параметрам американской военной техники, имея в виду полный объем вооружений общего назначения.

Ракета, запущенная из Каспийского моря и опустившаяся в Иране - это типичный успех русских. Если у русских было бы все успешно, так, как об этом бесконечно заявляют, русские ни тратили бы колоссальные средства на пропаганду, которая стала не только основным средством борьбы, наряду с коррупцией, но и бесстыдное вранье, в котором русские сами запутались.

Русские предпринимали смешные попытки приобрести новые позиции в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Но чего смогла добиться нищая страна в этих отдаленных регионах? Все это так и осталось пустышкой.

Сейчас Россия поняла, что приходится покидать эти регионы, причем, это лоббировали, прежде всего, русские военные, которые поняли, что их втерли не в локальные акции, а в длительные и дорогостоящие войны. После помпезных заявлений пришлось уйти из Сирии. Уйдут отовсюду, куда сунулись «суконным рылом», так как «калашных рядов» не остается, повсюду только круассаны.

Россия готова стать второстепенным государством, фактически, подчиненным США и НАТО, иначе нет никаких перспектив накормить народонаселение. Перед США стоит задача привести Россию в состояние ракетно-ядерного нищего и безмолвного государства. Россия вынуждена согласиться на это, так как противостоять НАТО, когда русские партнеры сами ожидают помощи, невозможно.

Самое грустное для русских - это гонка вооружений. Причем, если 25 лет назад имелись иные политические реалии, то сейчас новое русское общество вряд ли готово терпеть такие вызовы. В России у американцев немало партнеров, но видимо, они никого не интересуют, так как США уже в 90-х годах поняли, что такое русские партнеры псевдо-либерального свойства.

США продолжают, без каких либо корректировок, планы НАТО в отношении Восточной Европы, когда американцы, немцы и британцы предпринимают попытки создания сильной оборонительной стены в Балтии и в Польше. И этим не завершаются планы НАТО.

Развертывается продолжительная стена от Балтии до Черного моря, включая и Южный Кавказ. Две недели раздумий привели Украину к некоторому кризису, но это уже закончилось, и США успели заявить, что готовы помогать Украине, в том числе в части вооружений.

Грузия продолжает оставаться Особым партнером НАТО, и, помимо Хартии, имеются обязательства со стороны НАТО. Армению, несмотря на наличие пророссийской сволочи, продолжают абсорбировать в направлении НАТО, несмотря на то, что военно-политическое руководство Армении продолжает играть в русские игры. Руководство продажной Беларуси наконец-то поняло, насколько отношения с Россией ограничивают развитие их страны.

Если Б.Обама и его команда, после длительных реверансов в адрес России, предприняли усилия по блокированию этой страны, уделяя ей немало внимания, то новая администрация вернется к предложениям Кондолизы Райс - не придавать России большого значения. В какой то мере и администрация Б. Обамы пыталась вернуться к политике Дж.Буша в отношении России, и нынешняя администрация также воспользуется этим приемом. Республиканцы остаются республиканцами, больше приемов не остается. Те республиканцы, которые попытаются заработать на «беде» России, останутся весьма полезными для мозговых центров своей партии.

Практика международной изоляции и блокирования России получит продолжение и будет восприниматься американцами как основной метод отношений с русскими. Внешняя политика США все более становится персонифицированной, и это обстоятельство явится весьма болезненным для политического руководства Армении, которое превращает свою страну во врага НАТО.

Но следует иметь в виду и другое обстоятельство. Чем зависимей от России становится Армения, тем опасней для Армении становится внешняя политика России, которая может предпринять весьма опасные шаги для судьбы Армении.

Несомненно, об этом говорят русские в общении со своими «коллегами» из Армении. Рано или поздно Россия обрушит на Армению всю свою злобу и враждебность. Каким образом Армения могла бы оппонировать эти нападки?