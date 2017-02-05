Status quo Карабаха в перекрестии региональных интересов

Намерение США создать “зоны безопасности” в Сирии существенно меняет политический ландшафт Ближнего Востока. Стороны, вовлеченные в кризис, ощущают приход новой администрации в разной мере и даже с разным знаком. Если Россия может рассчитывать на равноправное с американцами участие, то два оставшихся участника тройственного альянса в Акмоле имеют серьезный повод к беспокойству.

Турция, первой требовавшая учреждения бесполетных зон в Сирии, теперь замялась в нерешительности. Причина в той беспрецедентной роли, которая появилась у нее благодаря сближению с Россией и с которой турки не хотят продешевить на торгах с тандемом Трамп-Мэй. Более драматична перспектива Ирана, который был самым деятельным архитектором новой истории Сирии и вложил огромные людские и материальные ресурсы. Инициатива США может притушить пыл Тегерана – вплоть до требования эвакуации иранских и проиранских сил.

На этом этапе уже Россия, в качестве старшего партнера Тегерана и Анкары, может оказаться в двусмысленном положении. Старшинство может сойти на нет, в противном случае сотрудничество с США будет затруднено из-за противоречивости интересов третьих сторон. Всему причиной новая политика, принятая Вашингтоном в отношении Тегерана и Тель-Авива. Ожидается, что последний в качестве столицы скоро будет заменен Иерусалимом. Главным бенефициаром “зон безопасности” станет непредставленный на публичной арене Израиль, тогда как партнер России по коалиции Иран столкнется с непредвиденными осложнениями.

Инициатива зон или, прямо скажем – новых границ, хоть и опосредованно, но скажется на процессе Карабахского урегулирования под эгидой ОБСЕ. Механизм воздействия сложен, но тем не менее работает. В результате цепных подвижек Анкара и Тегеран, а в части, интересующей Армению – и Россия, перенесут акценты с передней линии ближневосточных пертурбаций вглубь сцены. Активируется явление перенаправления политической энергии, из-за которого Карабах может оказаться в полосе нового пересечения перекрестных региональных интересов.

По замыслу Москвы, сирийское посредничество России, Турции и Ирана должно получить полномасштабное продолжение под эгидой ООН в Женеве. По принципу аналогии и с учетом разницы масштабов было бы вполне естественным желание Москвы стать неформальным старшиной МГ ОБСЕ или некой новой группы посредников. Сотрудничество в рамках сирийского альянса создает почву для вовлечения Турции и Ирана как по российскому “каналу”, так и самостоятельно. Локализация тройственного альянса в казахстанской Акмоле предоставляет дополнительные к членству в СНГ возможности и для этой столицы.

Из кавказских и западно-прикаспийских инициатив соседей Армении можно вспомнить турецкое предложение “Кавказской платформы мира и развития” от 2008 года (Р.Т.Эрдоган (1)). Россия тогда платформу не поддержала. А вот и свежий эпизод: находясь с визитом в 2016г. в Ереване, президент Ирана Рухани завил о принадлежности Армении и Ирана к одному культурному и цивилизационному пространству (2). Отклик России не отрицательный, по крайней мере, на данный момент. Заметим, что Баку и Тегеран также “из одного пространства”.

Разумеется, вовсе не судьба армян Карабаха или их соседей по региону и, даже, не перспективы взаимоотношений Еревана и Баку волнуют Анкару и Тегеран. Представляет интерес трансграничный регион Западного Прикаспия в целом – от талышской Астары на юге до дагестанского Кизляра на севере. Причем из-за неопределенности юридического статуса Карабаха территория Азербайджанской Республики, а также некоторые аспекты ее национально-государственного устройства являются легальной зоной для обсуждения (С.Лавров (3)).

Формат переговоров в Акмоле приобретает силу прецедента для Карабаха. МГ ОБСЕ может быть сохранена для продвинутой стадии переговоров, в то время как к посредническому ведению России, как представляется, присоединятся Анкара и Тегеран. Возможно, такое развитие прямо оговорено со стороны стран, содействующих России в ее сирийской экспедиции.

Возможно также, что при помощи двух исламских стран Москва решила выровнять свою посредническую позицию, “сдвинутую” из-за участия вместе с Арменией в ОДКБ и ЕврАзЭС. В ряду аргументов можно упомянуть неизменную с 1992 года официальную позицию Ирана в поддержку решения вопроса Карабаха исключительно региональными силами (А.Х.Равсанджани (4)). В наши дни участник иранского посредничества 1992 г. Али Акбар Велаяти выражает оптимизм по поводу регионального сотрудничества по оси Иран-Армения-Россия (5). Обращаясь к находившемуся в Иране с визитом министру обороны Армении Вигену Саргсяну, Велаяти не преминул указать на негативную, по его оценке, активность Израиля в регионе Западного Прикаспия и необходимость противодействия.

Заинтересованность Москвы могла бы иметь еще одну причину. Дело в том, что тактика Москвы по контролю карабахского status quo, которую можно назвать “заморозкой через вооружение”, приближается к своему физическому пределу, что признают и некоторые российские эксперты (С.Маркедонов (6)). Необходим поиск новых путей управления ситуацией. Помимо этого, в такой карабахской тройке, в отличие от МГ и даже самой Акмолы, Россия при определенном развитии идеологии евразийства вправе расчитывать и на вполне формализованное лидерство.

Примечательна динамика инициатив МИД РФ. Речь о публичной поддержке участия Турции в карабахском урегулировании в контексте усилий по восстановлению отношений с Арменией (С.Лавров, Ереван (7)). Напомним, что до недавнего времени Москва в полном согласии с Западом призывала не связывать процессы турецко-армянского и карабахского урегулирования. Теперь же “это – жизнь”, – аргументирует министр Лавров.

Вот и президент Казахстана Назарбаев намерен, очевидно, в столице, по его выражению, “братской страны”, Баку, представить собственные посреднические предложения по Карабаху (А.Бижанов (8)). Акмолинская конференция по Сирии, судя по всему, вдохновила Нурсултана Назарбаева подставить плечо недовольному усилиями МГ ОБСЕ Баку.

Официальному Еревану, конечно, можно, как это делалось, начиная с 2009 года, с порога отвергнуть перспективу участия Турции в карабахском урегулировании (Ш.Кочарян (9)). Однако, участие посредников, открыто демонстрирующих тюркскую солидарность во многих аспектах не столь однозначно, содержит определенный ресурс и достойно более предметного рассмотрения. Подчинение эмоциональных и идеологических соображений нуждам реальной политики способно конкретизировать уходящую в схоластику внутриармянскую дискуссию так называемых “предателей” и “нипядиземельных” или ”банкоттоманцев” (Л.Тер-Петросян (10)).

http://www.gazetevatan.com/erdogan-baris-ve-yardim-sozu-verdi-193859-gundem/

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https://www.youtube.com/watch?v=c53m63Wgat4

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http://parstoday.com/ru/news/iran-i58889

6) Маркедонов: Окончательный выбор Кремля

http://arminfo.info/full_news.php?id=23950&lang=2

http://tass.ru/politika/3705671

https://ru.sputnik.az/karabakh/20170201/408686280/nazarbaev-pomozhet-reshit-karabahskij-vopros.html

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http://ru.aravot.am/2016/12/18/229597/