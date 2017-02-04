Геополитический баланс в Черноморско-Кавказском регионе

Главным фактором формирования нового геополитического баланса в Черноморско-Кавказском регионе стало сближений России и Турции, которые в какой-то мере оказались в схожем положении. Обе страны некоторым образом геополитически блокированы, имеют претензии к Западному сообществу, весьма заинтересованы в развитии экономических отношений, а также в договоренности в сфере обороны и безопасности. Данные отношения России и Турции, а также заявленные интересы в регионе Южного Кавказа, позволяют уравновесить их влияние и утвердить позиции, в чем весьма заинтересованы страны региона, но сближение России и Турции, так или иначе, приведет к попытке дистанцировать Южный Кавказ от Западного сообщества, навсегда и бесповоротно отрешить регион от НАТО и Европейского Союза. Между Турцией и Россией действительно много противоречий, и, конечно же, формирование альянса, в полном смысле этого понятия, сейчас вряд ли возможно. Но даже и без более фундаментальных договоренностей Россия и Турция вполне могли бы вытеснить из региона США, в некой гипотетической ситуации. Ни в США, ни в Европе такой угрозы интересам Запада не предусматривают. Если ранее возможность сближения Турции с Россией и другими крупными государствами Евразии озадачивала американцев, и в меньшей мере европейцев, то сейчас судьба Турции, в целом, ее амбиции стали в меньшей мере беспокоить американских политиков. США предпочитают не чинить больших препятствий в экспансии Турции и дожидаются, пока Турция столкнется с другими региональными игроками и войдет в серьезные региональные конфликты. Экспансия Турции в различных направлениях уже вызвала обеспокоенность государств Ближнего Востока, Балкан и Ирана, и американцы надеются на усиление противоречий между Турцией и Россией. Уже фактический выход Узбекистана из ОДКБ стал признаком формирования нового расклада сил в регионе, что связано с поиском руководства страны более приемлемой для нее схемы региональной безопасности. Видимо, Узбекистан не ощущал достаточной надежности ОДКБ как структуры, обеспечивающей его безопасность, в условиях очень высокой неопределенности вывода войск стран НАТО из Афганистана. Но, помимо «афганской» проблемы и угрозы с Юга, что представляется наиболее актуальной проблемой, Узбекистан рассчитывал, что дезорганизация ОДКБ и усиление позиций США в регионе будет способствовать планам по утверждению роли Узбекистана как региональной «макродержавы». Данная перспектива в какой-то мере могла привести к некоторому усилению влияния Турции и ее присутствия в регионе Центральной Азии. Возможно, Узбекистан, получивший «прикрытие» США в некотором стратегическом и тактическом смысле, предпочел бы в большей мере стать партнером Турции, чем России. Но в более широком диапазоне политических отношений в регионе Узбекистан вряд ли пожелает чрезмерного усиления Турции как своего конкурента в Центральной Азии. Скорее всего, Узбекистан будет демонстрировать отношения с Турцией как «противовес» в отношениях с Россией. США наращивают свое присутствие в Центральной Азии вовсе не для того, чтобы создать более благоприятные условия для продвижения в регион Турции, и не заинтересованы в усилении в Центральной Азии турецких позиций, что может привести к неприятным последствиям для американской стратегии. Одновременно, это раздражало бы Китай, а с ним в регионе Центральной Азии ни одно государство не хотело бы оказаться в дискуссионных отношениях. Так или иначе, в регионе Кавказа наибольшим будет оставаться влияние США и России, а позиции Турция всегда будут весьма сомнительными и незавершенными. В Центральной Азии сложится тройственное внешнее влияние – России, США и Китая, а влияние Турции будет менее значительным, чем в регионе Кавказа. Возможно, на определенном этапе нынешнее положение дел и данный расклад сил будет устраивать трех основных акторов. Это наиболее благоприятный баланс сил для обеспечения стабильности и безопасности, но, в любом случае, Китай будет иметь лидирующее значение в эксплуатации экономических ресурсов региона, и это уже произошло. Конечно, США непросто осуществить успешно задачу усиления позиций в Черном море, вернее в Черноморско-Кавказском регионе, из-за отдаленности и правовых особенностей данного направления. Но, как ни странно, данная задача выглядит довольно сложной и для России. В настоящее время Россия располагает весьма относительным преимуществом в Черном море, если иметь в виду, что ни США, ни НАТО не упустят турецкий сервис в данном бассейне. И США, и Великобритания рассматривают Черное море как важнейшую позицию в стратегическом смысле, причем, речь идет не только о присутствии военно-морских сил, но и о других видах войск. НАТО в настоящее время уже не интересует задача обеспечения баланса сил в Черном море, НАТО ставит задачу несомненного превосходства по крайней мере военно-морских сил в данном регионе. Русские военно-морские силы в Черном море значительно уступают турецким силам, и ощутимое значение русского флота в Средиземном море возможно только при присутствии здесь кораблей Балтийского флота. Причем, многие корабли довольно устарели, и их значение легко перекрывается американским или британским флотами. Русские безудержно врут, рассказывая сказки о возможностях их флота в Средиземном и Черном морях. Румыния и в меньшей мере Болгария пытаются форсировать создание военно-морского флота. При этом Румыния в активном формате сотрудничает с США и другими государствами НАТО по вопросам Черного моря. Но, при всем уважении к Румынии, американские и британские военные основную ставку делают на Украину, которая хотя и имеет множество проблем, но должна стать Черноморской военно-морской державой. У Украины есть все возможности для создания флота с помощью НАТО, для сооружения военных портов и инфраструктурных объектов на побережье. Кроме того, Украина обладает необходимыми кадрами. НАТО и США сделают все возможное для разобщения Турции и России, что должно стать важным фактором ослабления позиций России. Сейчас, в связи с имеющимися договоренностями США и Израиля, происходит дистанцирование и прямое ухудшение отношений США и Ирана. Но это обстоятельство усиливает роль Турции, и это будет отмечено очень скоро. В настоящее время, в связи с новыми обстоятельствами в Вашингтоне все еще плохо понимают, какой станет задача Турции, предложенная американцами. Возможно, определенную роль в этом займет Германия, которая предложит свои военно-морские силы в Черном море. Так или иначе, прежние намерения соблюдения «баланса» сил в Черном море уже совершенно не устраивают ни США, ни их партнеров. США и Великобритания стремятся абсорбировать этот регион, и не только Черноморский бассейн, но и Южный Кавказ.