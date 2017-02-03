В Армении происходит «мирная» смена власти

Несмотря на то, что «актерский состав» армянской «политики» в основном сохранился, предстоящие выборы, по всей видимости, будут существенно отличаться от прежних. Особенность их состоит в том, что выборы впервые будут проводиться вне «президентского треугольника». Кроме того, впервые борьба может оказаться по-жесткому честной, потому что у всех, по большому счету, равные стартовые позиции.

Республиканская партия упорно называет себя «властью», видимо, чтобы оказать на общество психологическое давление. Но в РПА лучше всех понимают, что во время выборов они будут в том же положении, что и другие силы. У РПА, естественно, больше ресурсов – административных, финансовых, но РПА давно уже не монолит, ее председатель – уходящий президент, на которого уже не делаются ставки, и в партии происходит жесткий раскол.

Даже если Республиканской партии удастся получить большинство в парламенте, власть в стране все равно изменится. Пока об этом стараются не говорить, но очевидно, что государственные решения будут приниматься уже не на Баграмяна, 26, а в другом месте. А это и есть смена власти.

Вопрос в том, произойдет ли сдача власти мирно, или вновь прольется кровь. Конституционные реформы Сержа Саркисяна по идее были нацелены на мирную передачу власти «корпоративному» парламенту. Но не ясно, в состоянии ли будет Серж Саркисян обеспечить мирный «передел власти» и мирные выборы.

Пока предвыборные блоки и партии не представили пропорциональных списков, хотя основные акторы начинают все четче очерчиваться.

«Фаворитом» постепенно становится группировка премьер-министра Карена Карапетяна в РПА. Судя по всему, в пропорциональные списки Республиканской партии войдет много новых лиц. В них не будет не только одиозных фидаи-феодалов, но и представителей криминальной олигархии. Эта группировка попытается дистанцироваться от олигархии, выдвинуть идеи модернизации, борьбы с коррупцией, что вызывает симпатии и внешних партнеров Армении. Данная группировка будет отражать интересы свободного бизнес-класса.

Группировка Гагика Царукяна, которая много лет собирала аполитичный и негражданский электорат, скорее всего, возьмет на себя защиту интересов криминальной олигархии. У этой группировки есть своя идеология, олигархическо-социальная – дайте нам разбогатеть, чтобы мы могли вам помогать. Эта идеология всегда находит сторонников в социально безответственной среде. А поскольку эта среда составляет немалую часть электората, то данная группировка может рассчитывать на немалое число мандатов.

Экс-министр обороны Сейран Оганян претендует на роль лидера третьего полюса. Он призывает к системной реформе, которая позволит избежать «угрозы кровавой революции». Сейран Оганян выступает за либеральную экономику и социальную политику, назывя несправедливым то, что основное богатство страны сосредоточено в руках нескольких человек. Он также выдвигает идеи комплексной безопасности, которая включает в себя развитие армии и справедливой экономики. Патриотизм и справедливость могут привлечь граждански активный электорат.

Так или иначе, на этих выборах не будет понятия «власть и оппозиция», и не только потому, что в оппозиции могут оказаться те, кто недавно был у власти, но и потому, что правящая партия теряет монопольные рычаги власти.