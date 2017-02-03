Европейские интересы и проблема безопасности

В Западном сообществе сложились две концепции в части обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа и в других регионах Восточной Европы. Сформировался глобальный подход, то есть включение стран региона в НАТО и ЕвроСоюз, и локальный, предполагающий создание региональных или же межрегиональных политических и геоэкономических, но военизированных блоков.

Ведущие европейские государства не могли остаться безучастными к процессу расширения НАТО и стремились продемонстрировать свою готовность патронировать ряд государств в процессе их интеграции и вступления в НАТО. Вместе с тем, не имея определенных намерений в отношении стран Восточной Европы, три ведущие европейские державы не сумели предложить им конкретные предложения по осуществлению «патронажа».

Франция (во время визита Ж.Ширака) кооптировала Румынию в НАТО. Германия с некоторым энтузиазмом восприняла вступление в НАТО Польши, Чехии и Венгрии, обеспечив себе не только союзнические отношения с ближайшими восточными соседями, но и свое политическое влияние. Великобритания никогда не была заинтересована в расширении состава НАТО, но была вынуждена согласиться с принятием «тройки» стран Центральной Европы в альянс.

Данный «неполноценный патронаж» стал выгодным для США, которые использовали «обещания» французов и немцев для принципиального решения. Однако, оказавшись в орбите НАТО, государства Центральной и в целом Восточной Европы стали не «приватными» партнерами Франции или Германии, а партнерами США. Данные государства еще до вступления в НАТО использовались американцами в диалоге с европейцами.

Можно предположить, что чисто военная роль государств Восточной Европы в перспективе усилиться. В отличие от стран Западной Европы, пассионарность восточно-европейских этносов значительно выше, и, будучи частью христианской цивилизации, эти страны смогут стать поставщиками добровольцев для военных операций НАТО.

Как известно, в свое время ряд руководителей южнокавказских стран – Грузии, Азербайджана и Армении - предложили создать небольшие миротворческие контингенты с помощью стран НАТО. Не желая участвовать в акции НАТО в православной Сербии, Армения приняла решение создать миротворческий батальон под эгидой и при помощи Греции, для использования альянсом.

Несмотря на ограниченность европейских планов по формированию корпуса быстрого реагирования и вообще достаточно медленное продвижение Западной Европы к политической самостоятельности, США могут оказаться перед неожиданными решениями европейцев в будущем и стремятся расширить европейский мир, привязать к «обособленной респектабельной Европе» новых участников, с надеждой оказывать с их помощью влияние на Европейский Союз.

Вместе с тем, данные надежды могут оказаться тщетными. Из уже вступивших и наиболее реальных претендентов на включение в НАТО, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Болгария и Македония являются славянскими государствами, и два из них – православные. В данных государствах весьма сильны про-европейские ориентации, стремление стать полноценными европейскими странами, приобщиться к европейским, во многом социально-направленным моделям капитализма.

В данных странах традиционно сильны социалистические представления о справедливости и левые политические партии, которые уже нашли «точки опоры» в лице социал-демократических и лейбористских и иных левых партий в Западной Европе.

Определенную роль играют и некоторые пророссийские симпатии, особенно на Балканах. (Например, при принятии решений НАТО о проведении военной операции в Югославии, в Чехии возникли определенные протесты, причем, исходившие не от левых, а от либеральных кругов.)

Все это может представить серьезную проблему для НАТО и политики США в будущем, когда, достигнув экономических и политических успехов, страны Восточной Европы все более будут ощущать свои права как европейские нации.

Германия и Франция также будут предпринимать усилия для вовлечения их в русло своих интересов. (Несомненно, полную лояльность к США сохранят три государства Балтии, возможно в значительной мере Польша).

Исходя из данных предположений, США должны быть заинтересованы в разноускоренной интеграции стран Восточной Европы в НАТО и в Европейский Союз. Хотя это имеет смысл только в среднесрочной перспективе.

Германия не имела особых обязательств перед странами Восточной Европы по вопросу вступления в НАТО и была удовлетворена принятием в альянс первой «тройки». Реальную роль в повышении обороноспособности Германии сыграет создание германско-датско-польской армейской группировки на Балтийском море.

Для данного этапа развития германской политики ситуация, сложившаяся на ее восточных границах, вполне удовлетворяет ее, и дальнейшее расширение НАТО на Восток может вовлечь Германию в осуществление задач, которые противоречат ее интересам на Востоке. Стратегические интересы Германии на Востоке не включают не повышение ее влияния в странах Балтии, которые уже сейчас стали ее экономической провинцией, а установление доверительных отношений с Россией, вовлечение России в европейскую политику и приближение к более предметному рассмотрению вопроса Калининградской области.

Германия наиболее критически относится к приему в НАТО государств Южного Кавказа, но позиция Германии не ограничивается данным отношением к южнокавказским государствам. В данном случае Германия пытается ограничить ускоренное расширение НАТО, так как ее волнует вовлечение в конфронтационные отношения с Россией и в некоторые конфликтные зоны.

В целом, Германия солидаризируется с Францией по частным и наиболее принципиальным отношениям в рамках альянса. Но, в отличие от Франции, Германии угрожает оказаться в позиции стороны, выступающей против интеграции «Большой Европы». Франция выполнила свои обязательства перед рядом новых членов НАТО и своей политической активностью способна компенсировать те или иные «изъяны» в отношении стран Восточной Европы.