Армении нужно готовиться к новой российской Конфедерации

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко созывает большую пресс-конференцию. Российские СМИ заранее анонсировали заявление Лукашенко о выходе из ЕАЭС и ОДКБ, хотя потом было объявлено, что Батька спешить не будет.

В ЕАЭС и ОДКБ происходят бурные дезинтеграционные процессы. Россия создала на границе с Беларусью пограничную зону, Минск в обход договоренностей с Россией объявил безвизовый въезд для граждан 80 стран, Беларусь жалуется, что евразийские таможенные пошлины препятствуют экспорту ее машиностроения.

Не молчит и Казахстан – Нурсултан Назарбаев на днях предложил внести в Конституцию новый пункт. Пункт 2 статьи 91 Основного закона предлагается дополнить указанием на то, что «Установленная Конституцией независимость государства не может быть изменена».

Аналитики центра Карнеги полагают, что это сделано для того, «чтобы, ссылаясь на конституционный запрет, отметать все попытки ущемить какую-то часть казахстанского суверенитета со стороны, скажем, Евразийского экономического союза в ходе совершенствования его наднациональных органов».

Судя по всему, Россия готовится в этом году «совершенствовать» Евразийский союз. Время для «реорганизации» выбрано символическое – в этом году Россия будет отмечать 100-летие «Великой октябрьской революции». Как говорят российские эксперты, Россия попытается воссоздать к юбилею Советский Союз, но в более «усовершенствованном» виде.

Во времена Советского Союза Российская империя смогла распространить свою власть на одну шестую часть суши. Кроме того, в пророссийский социалистический лагерь входило полЕвропы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Это действительно был пик Российской империи, и не случайно Путин пытается вернуть культ Сталина. Ведь именно во времена Сталина и СССР российская империя стала мировой державой.

Судя по всему, Путин попытается в этом году хотя бы формально восстановить советскую империю. Но для этого придется серьезно реорганизовать и ЕАЭС, и ОДКБ. Два этих интеграционных блока не только ограничивают суверенитет стран-членов, что вызывает «суверенное сопротивление», но и предполагают непосильную ответственность России.

Российские эксперты не скрывают, что два этих блока становятся головной болью для Москвы, и сейчас разрабатываются новые форматы сотрудничества. Судя по всему, эти форматы будут предполагать меньше ответственности, но больше формального, «имперского» союза.

Например, после встречи в Астане по Сирии, где Россия предложила Дамаску проект Конституции, российские эксперты заговорили о некой Конфедерации, к которой могла бы присоединиться и Сирия. Судя по всему, это должно напоминать Британскую конфедерацию, в которую по сей день входят многие влиятельные государства. Это не мешает суверенитету и развитию этих стран, но в формальном плане они считаются «британоподданными».

Не исключается, что Россия также может придумать такой формат. Для этого ей придется отказаться от ЕАЭС и ОДКБ, и Лукашенко с Назарбаевым помогут Москве в этом.

Как Армения отнесется к такой перспективе? Армянские политики говорят о «геополитических изменениях». Имеют ли они в виду, что Россия получит возможность сформировать «конфедерацию», в которую войдет и Армения?