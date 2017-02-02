Беларусь может выйти из ОДКБ и ЕАЭС?

Российские СМИ с тревогой сообщают, что Беларусь может заявить о выходе из ЕАЭС и ОДКБ. Завтра президент Беларуси Александр Лукашенко намерен созвать пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы.

Напомним, что Беларусь, которая недавно ввела безвизовый режим с более чем 100 странами, недовольна тем, что Россия решила ввести пограничную зону с Беларусью. Лукашенко на днях заявил, что Беларусь не откажется от своей независимости – братская Украина и сейчас воюет за независимость, заявил Лукашенко.

Судя по всему, в Москве действительно обеспокоены намерениями Беларуси. Выход этой страны из ЕАЭС и ОДКБ может привести не только к распаду этих блоков, но и развалу всей евразийской концепции России в целом.

Хотя, не исключается, что Москва просто провоцирует Лукашенко на то, чтобы он в очередной раз «присягнул на верность» ЕАЭС и ОДКБ.

Это происходит на фоне продолжающегося расширения присутствия НАТО в Восточной Европе, где США и НАТО размещают новые силы.

Отношения России и Беларуси и без того не отличались благосклонностью. Последним «клином» стала история с блогером Лапшиным, гражданином России и Израиля, который посетил Арцах и за это, по требованию Азербайджана, был задержан в Беларуси.

Это, конечно, только один фрагмент, но не исключается, что поставлен вопрос о полном упразднении ЕАЭС и ОДКБ, нежизнеспособность которых для России уже давно стала очевидной. Более того, они стали лишней головной болью для Москвы.

Может, потому, что в эти блоки не удалось заманить, в частности, Азербайджан, зато приходится отвечать за Армению.

Возможно, возникла необходимость переформатирования, для чего нужна небольшая «провокация».