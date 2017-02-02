Чего ждать от визита Меркель в Турцию

В эту поездку Ангела Меркель отправилась с тяжелым багажом: в четверг, 2 февраля, канцлер ФРГ в Анкаре проведет переговоры с турецким руководством. Это - первый визитом Меркель в Турцию с 15 июля 2016 года, когда там была предпринята неудачная попытка государственного переворота. Последствия неудавшегося путча С тех пор президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану удалось заметно продвинуться по пути установления в стране авторитарного режима. В Турции арестованы десятки тысяч оппозиционеров, журналистов, прокуроров и рядовых граждан, закрыты критикующие власть СМИ, расформированы курдские оппозиционные объединения. Их всех обвиняют в организации провалившегося мятежа. Турецкое правительство возлагает ответственность за попытку путча на сторонников движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В то же время правящая Партия справедливости и развития (ПСР) продолжает игнорировать критику международных организаций, осуждающих масштабные репрессии в стране. В свою очередь Анкара обвиняет Германию в отсутствии солидарности в борьбе с терроризмом. Кроме того, в ПСР утверждают, что немецкие власти не предпринимают решительных мер против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В частности, Турция упрекает Берлин в том, что члены РПК свободно передвигаются по Германии, собирают здесь пожертвования и вербуют новых сторонников. Визит Меркель - на руку Эрдогану? На этом фоне многие немецкие оппозиционные политики считают, что своим визитом в Турцию Меркель посылает Эрдогану неправильный сигнал. К примеру, депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) назвала предстоящий визит несвоевременным. 21 января турецкий парламент одобрил инициированную партией Эрдогана конституционную реформу, которая предусматривает переход от парламентской к президентской республике. Теперь проект должен быть утвержден на общенародном референдуме, который состоится в конце марта или начале апреля. Визит Меркель в Турцию за несколько недель до этого события можно расценивать только как поддержку политики Эрдогана, заявила Севим Дагделен в интервью радио Deutschlandfunk. Краеугольный камень - соглашение по беженцам В свою очередь вице-спикеру бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Клаудии Рот (Claudia Roth) это напоминает последний визит Меркель в Турцию в 2015 году. Тогда Эрдоган использовал встречу с канцлером ФРГ для демонстрации того, что Меркель поддерживает его предвыборную кампанию, отметила Рот в интервью агентству dpa. По ее словам, если Меркель и на этот раз не станет затрагивать тему нарушения Турцией прав человека, это станет для Эрдогана доказательством того, что своими угрозами открыть границы для беженцев он способен заставить Европу плясать под свою дудку. Соглашение между Брюсселем и Анкарой подразумевает, в частности, что все беженцы, нелегально прибывшие по морю в Грецию, должны быть отправлены обратно в Турцию: это позволило существенно сократить количество мигрантов, прибывающих в ЕС. Анкара уже неоднократно по разным поводам угрожала расторгнуть этот документ. В то же время официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) с критикой не согласен. Мысль о том, что своим визитом Меркель выражает отношение к предстоящему референдуму, абсурдна, завил Зайберт. Речь идет исключительно о рабочем визите в страну, которая является членом НАТО и одним из важнейших соседей ЕС. "В период, когда на повестке дня стоят такие вопросы, как ситуация в Сирии, отношения между Турцией и Евросоюзом и некоторые проблемы в двусторонних отношениях, установление диалога имеет особо важное значение", - объяснил представитель правительства ФРГ. Молчание Германии Впрочем, многие наблюдатели полагают, что одних межправительственных переговоров здесь будет недостаточно. Эксперт немецкого отделения правозащитной организации Amnesty International Мари Лукас (Marie Lucas) призывает канцлера ФРГ решительно потребовать от Анкары соблюдения прав человека. В ходе переговоров, предшествовавших заключению соглашении с Турцией по беженцам, правительство ФРГ упустило возможность начать на эту тему официальный диалог, посетовал Лукас. Мы уже имели возможность убедиться в том, что протесты со стороны иностранных государств заметно способствовали прекращению преследования некоторых критиков властей, поясняет активист. Пока же власти ФРГ воздерживаются от громких заявлений на эту тему, особенно в том, что касается пыток в турецких тюрьмах. "Результаты наших исследований говорят о том, что людей, которых обвиняют в организации переворота, в массовом порядке подвергают пыткам. Члены правительства Германии до сих пор практически не высказывались на эту тему", - указал Лукас. Политическое убежище для турецких офицеров Некоторые эксперты полагают, что у Берлина есть на то свои причины. В январе около 40 турецких офицеров попросили в ФРГ политическое убежище по причине возможного преследования на родине. Напомним, что в декабре 2016 года ряд турецких военных, служивших при НАТО, рассказали DW о том, что Анкара отправила в свои диппредставительства за рубежом 20 списков военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке путча. Турция потребовала, чтобы военные сдали удостоверения НАТО и диппаспорта и в течение трех дней вернулись домой. Свою причастность к мятежу эти офицеры отрицают. Выступая в эфире телеканала CNN, министр обороны Турции Фикри Ышик призвал власти Германии отклонить ходатайства военных. В противном случае это "повлечет за собой серьезные последствия", предупредил министр. В свою очередь в министерстве внутренних дел ФРГ и Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев подчеркивают, что прошения турецких военных рассматриваются в соответствии с немецким законодательством на общих основаниях. Помимо прочего, итоги визита Меркель в Анкару будут зависеть и от того, удовлетворит ли такой ответ турецкое руководство. Перед канцлером ФРГ сейчас стоит непростая задача. Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) пожелал Меркель удачи, признавшись, что не хотел бы оказаться на ее месте. "Но если кто и может это сделать, то только она", - уверен Кречман.
Чего ждать от визита Меркель в Турцию
- Комментарии - 02 Февраля 2017, 16:02