США и ЕС сделали свои ставки в Армении

Вчера глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски и посол США Ричард Миллз сделали ряд важных заявлений.

Было ли случайным совпадением то, что ЕС дал старт кампании «Стоп коррупция» в тот же день, когда посол США выступал в Армяно-американской торговой палате? Во всяком случае, выступления послов ЕС и США звучали в унисон и содержали аналогичные мессиджи.

– послы США и ЕС не только отметили стремление премьер-министра Карена Карапетяна бороться с коррупцией и развивать инвестиционную среду, но и открыто подчеркнули его преимущества в сравнении с его предшественниками. Но самое интересное – в заявлениях послов не упоминался Серж Саркисян, и в качестве «ответственного за будущее» указывался именно Карен Карапетян. То ли США и ЕС признают Сержа Саркисяна уходящим политиком, то ли дают понять, что хотели бы этого.

– ЕС и США намерены вложить в Армению крупные инвестиции. Ричард Миллз, говоря о двух крупных американских проектах в Армении – Воротанском гидрокаскаде и Амулсарском золотом месторождении – анонсировал привлечение в Армении в ближайшие годы до полумиллиарда долларов инвестиций и открытие тысяч рабочих мест. Что касается ЕС, то Петр Свитальски не скрывает, что ЕС является главным торговым и инвестиционным партнером Армении.

По официальным данным, инвестиции стран ЕС в Армении составили около 1,22 трлн. драмов, по сравнению с 1,15 трлн драмами государств-членов ЕАЭС. За январь-сентябрь 2016 поток чистых инвестиций из стран ЕС достиг приблизительно 86 млрд драмов, между тем как в случае с Россией зарегистрирован отток капитала, достигающий 72 млрд драмов.

Примечательно, что буквально несколько дней назад Карен Карапетян побывал в Москве, и после встречи с Дмитрием Медведевым и российскими бизнесменами армянского происхождения был анонсирован приток инвестиций в Армению в размере 300 млн. долларов.

Возможно, послы, говоря о полумиллиарде долларов инвестиций и о том, что основным торговым партнером Армении остается ЕС, пытаются «нейтрализовать» влияние российского фактора на предстоящих парламентских выборах в Армении. Они почти открытым текстом говорят о том, что инвестиционной платформой для Карена Карапетяна может стать западный капитал.

американский и европейский послы заявили, что не считают членство Армении в ЕАЭС ограничением суверенной внешней политики Армении. Посол Свитальски заявил, что переговоры Армении и ЕС о рамочном соглашении близки к завершению, и это будет самое глубокое сотрудничество ЕС с членом ЕАЭС. В свою очередь, посол США призвал пересмотреть таможенную политику Армении. «Хотя я понимаю, что приходится гармонизировать таможенную политику с ЕАЭС, но не нужно забывать и об обязательствах перед ВТО и другими организациями», заявил посол. Послы намекают, что членство в ЕАЭС не является препятствием для укрепления отношений с ЕС и США.