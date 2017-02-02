Ответ Армении: Ереван наступает?

Армия обороны НКР заявила о неудавшейся попытке диверсии азербайджанских сил в направлении Талиша и пленении азербайджанского солдата.

29 декабря прошлого года Азербайджан предпринял диверсию в направлении села Чинари Тавушского марза Армении. Погибли трое армянских военнослужащих. Азербайджан также понес потери – труп одного из диверсантов остался на армянской стороне. Армения заявила о неоспоримых доказательствах азербайджанской диверсии.

На призывы вернуть труп солдата Армения отвечает, что требует расследования, а Азербайджан после зверств во время Апрельской войны не вправе говорить о гуманизме.

После диверсии в Чинари со специальным заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые призвали вернуть тело солдата и вернуться к выполнению венских и санкт-петербургских соглашений о внедрении механизмов расследования инцидентов.

На днях о необходимости внедрения таких механизмов заявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров, хотя Москва ранее не высказывалась за это, поскольку внедрение этих механизмов могло существенно сузить поле маневров Москвы.

Это поле заметно сузилось после Апрельской войны, когда армянским силам удалось самостоятельно выдержать и отбросить натиск Азербайджана, и миф о незаменимости России как гаранта безопасности Армении лопнул.

В этих условиях новая эскалация не отвечает интересам России, поскольку в этом случае Москве придется либо помочь Армении нанести «убедительный» удар Азербайджану, либо положить конец влиянию России в Армении.

В этой ситуации Москва вынуждена хотя бы формально поддержать внедрение механизмов, понимая, что если будут благоприятные условия, то эти механизмы не станут решающим сдерживающим фактором для Азербайджана. Кроме того, ослабленная санкциями Россия вынуждена идти на сближение с Западом.

Для этого Запад и Россия могут изыскать неформальные и неочевидные платформы, где могут предпринять совместные действия, например, в Арцахском процессе.

И на этом фоне примечательно выглядит новая тенденция, при которой армянские силы пресекают азербайджанские диверсии, получая «вещественные доказательства». В Чинари таким доказательством стало тело азербайджанского солдата, а в Талише – живое «доказательство – пленный.

Фактически, в ответ на диверсии Армения начинает «расследовательское наступление», которое по идее должно привести к внедрению механизмов расследования. С другой стороны, это может стать той самой платформой, на которой Россия и Запад могут достичь согласия.

Ситуация не однозначная, безусловно, и многое зависит от совместимости интересов и мотивов стран-сопредседателей Минской группы. Зависит ли решение Армении о «расследовательском наступлении» от «приливов и отливов» этой совместимости, или Армения решила больше не ждать сопредседателей и внедрить свои собственные механизмы расследования?