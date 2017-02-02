Армения и Иран уточняют вопросы безопасности

Министр обороны Армении Виген Саркисян находится с важным визитом в Иране, где встречается с ключевыми лицами этого государства. В ходе встреч звучат заявления о сотрудничестве в сфере обороны и региональной безопасности.

Безопасность Армении трудно представить без Ирана, невмешательство и поддержка статус-кво которого представляется как важная гарантия для Армении. С другой стороны, Иран также придает в системе своей безопасности важное значение Армении, и, надо полагать, в ходе визита Вигена Саркисяна в Тегеран обсуждалась безопасность не только Армении, но и Ирана.

Несмотря на то, что Армения пребывает в состоянии военного конфликта, эксперты полагают, что угрозы безопасности могут появиться, скорее, у Ирана, чем Армении. После избрания Дональда Трампа президентом, США дают понять, что могут изменить отношение к Ирану, не исключая пересмотр ядерной сделки.

Это было бы самое нежелательное развитие для Армении, и, возможно, в ходе визита Вигена Саркисяна обсуждается и позиция Армении в случае, если американо-иранские договоренности вновь будут пересмотрены. Не исключается, что США поводят многоходовую операцию, и «ухудшение» отношений с Ираном –часть некой новой стратегии.

Группа представителей Республиканской партии внесла в Конгресс США проект закона о введении новых санкций против Ирана. Об этом сообщается на сайте экс-претендента на пост президента США сенатора Марко Рубио. По его мнению, для США настало время начать наступление на иранский режим, «поддерживающий террористов, ведущий разработки баллистических ракет и нарушающий права человека». Сенатор отметил, что период правления предыдущей администрации характеризовался «односторонними уступками» Тегерану.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что Иран стремительно обретает контроль над Ираком, несмотря на то что Вашингтон потратил на него значительные средства. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

Могут ли США и Иран вновь найти общий язык, тем более, если обнаружат «общего врага»? Во всяком случае, Армения должна быть заинтересована в улучшении американо-иранских отношений.

До сих пор внешняя политика Армении строилась в основном в фарватере российской внешней политики. И пока не понятно, как на фоне американо-российского сближения Москва будет относиться к вероятному обострению в Иране. Возможно, Москва вновь попытается использовать в качестве инструмента своей политики Армению.