США раскрыли карты властей Армении

Посол США в Армении Ричард Миллз выступил 1 февраля в Армяно-американской торговой палате и обратился к новым реалиям, сложившимся после апрельских событий. Миллз сказал, что после трагических столкновений в апреле стало еще более очевидно, как много ресурсов не вкладывается в Армению из-за неурегулированности карабахского конфликта.

После назначения на должность Ричард Миллз заявил о четырех приоритетах своей деятельности – углубление армяно-американского торгового сотрудничества, борьба с коррупцией, поддержка демократии и прав человека, а также информирование Армении о приоритетах внешней политики США.

Посол США, на первый взгляд, произносит банальную фразу о том, что препятствием для развития Армении является карабахский конфликт. С другой стороны, это мессидж о том, что выправить ситуацию и одолеть это препятствие можно только, направив ресурсы на решение тех самых четырех приоритетных задач.

Посол США, фактически, указывает единственный и легитимный путь сдерживания амбиций Азербайджана и пресечения новых трагедий. Миллз указывает, что потенциал Армении зависит от способности генерировать цивилизационный ресурс, что предполагает модернизацию – как общественно-политическую, так и экономическую, достигающую системы безопасности.

Посол США указывает, какой Армению хотели бы видеть в международной политике и системе безопасности. Это представление полностью совпадает с естественными интересами Армении, желаниями и чаяниями граждан Армении, которые за 25 лет независимости, увы, превратились в бессмысленные мифы.