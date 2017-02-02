Новые геополитические конструкции в Европе

В 2000-х годах рассматривались возможности усиления военного присутствия НАТО в Черном море. Не многое удалось, так как ни США, ни тем более Великобритания не были готовы к осуществлению данного плана.

Это дало возможность России проникнуть в бассейн Средиземного моря, что недопустимо для интересов НАТО и США.

Всевозможные реплики из Вашингтона об «изоляционизме» и отказе от «глобализма» оказались абсолютно декларативной акцией. Правительство США понимает, что необходимо продолжение планов Пентагона и НАТО в направлении Восточной Европы, в особенности Черного моря и Балтийского региона.

Данные намерения не новы и проявлялись ранее, когда США и Европа планировали всевозможные геополитические конструкции в восточной Европе, имеющие как геоэкономическое, так и военно-стратегическое значение. Напомним, как это выглядело.

В 2003 году Брюс Джексон подготовил и предложил весьма подготовленной аудитории в ряде столиц Западной и Восточной Европы лекцию по некоторым представлениям в формировании новых геополитических конструкций. Данные схемы, во всех вариантах, включали и участие Украины.

При этом, данные конструкции имели формат неких «треугольников» и «многоугольников», в том числе Анкара – Варшава – Киев, или Анкара – Белград – Киев, Анкара – София – Бухарест – Белград – Киев.

Эти схемы сопровождались комментариями о функциях и задачах данных геополитических «связок», которые должны оказывать определяющее влияние на политические реалии «срединой Европы», то есть пространства, от ситуации в котором будет зависеть положение и в Западной, и в Восточной Европе, а также в соседних регионах.

Данные конструкции должны будут осуществлять влияние и иметь интеграционное значение для стран бывшей Югославии, Южного Кавказа и Центральной Азии. То есть, типичный и неприкрытый антироссийский проект, имеющий целью прочное блокирование России почти по всему периметру ее южных границ.

Представляет интерес, что, при этом, ставилась под сомнение способность государств-членов ГУАМ осуществить эту задачу, а также дальнейшее расширение НАТО. Одновременно, автор доклада настаивал на приеме Турции с ЕС, но оставлял место скептическим взглядам на эту перспективу.

Таким образом, суть данного проекта заключалась в том, что «генеральные» линии интеграции Восточной Европы в НАТО и Турции в ЕС выглядят весьма проблематично, и настало время разработать резервный вариант развития процессов в этом обширном регионе, который можно назвать Балтийско-Черноморским, или как-то иначе.

Вместе с тем, совершенно очевидно проявляется видение Б.Джексоном и кругами, которые он представляет, роли крупных государств данного региона, которыми являются Турция, Польша и Украина. В докладе просматриваются разочарования США позициями, но более всего, реальными возможностями малых стран Восточной Европы, которые не способны выполнять функции стратегических партнеров, и видимо, всегда останутся всего лишь потребителями безопасности и не смогут внести ощутимый вклад в создание системы безопасности, как это видится в Вашингтоне.

Видимо, упоминание Сербии как важного участника данной геополитической конструкции не случайно. Можно предположить, что в 2003 году, еще задолго до «оранжевой» революции, Украина представляла собой государство с многовекторной внешней политикой, во всяком случае, ей было присуще соблюдение баланса сил в Европе, что не приводило к нереалистическим взглядам в отношении ЕС и НАТО и к «газовым» скандалам, а ситуация в Черном море не была столь напряженной.

В какой-то мере Сербия, где происходили попытки проводить многовекторную политику, напоминала Украину, не говоря об их принадлежности к славянско-православной цивилизации. Б.Джексон продолжал пропагандировать свой проект и после «оранжевой» революции, и нужно сказать, внес большой личный вклад в формирование более «реалистических» взглядов украинских политиков, особенно, В.Януковича.

Б.Джексону принадлежит фраза «Со временем все «сомневающиеся» государства Восточной Европы будут советоваться и спрашивать разрешения на те или иные шаги у Анкары и Варшавы».

Совершенно ясно, что определенные круги в Вашингтоне пытаются разрабатывать некие многовариантные геополитические схемы и соответствующие подходы в их реализации. Это говорит о существенных сомнениях относительно планов администрации США в отношении Восточной Европы.

Идея о создании блока враждебных России крупных государств Восточной Европы, включая Турцию как возможного лидера в выполнении этой функции, сама по себе могла бы стать базой для эффективного и действенного геополитического блока, но дальнейшие события показали нереалистичность данных намерений.

Польша продемонстрировала чрезмерную амбициозность и вошла в непростые отношения со старыми членами ЕС и НАТО, утратив способность лоббировать те или иные проекты и задачи. Турция находится на грани еще большого дистанцирования от США и Европы. В Украине разворачиваются противоречивые процессы, которые, буквально девальвируют и сводят на нет многие внешнеполитические инициативы.

То есть, после провала проекта ГУАМ - попытки консолидации малых государств вокруг идеи противодействия России, практически, оказалась провалена и идея создания блока крупных государств Восточной Европы, которые, в принципе, могли бы составить сильную партию в европейской политике, в целом.

В дальнейшем «привязка» Польши к ГУАМ демонстрировали стремление США придать ей функцию лидера данного блока, что подтверждает невозможность для Украины стать лидером в столь ограниченной геополитической схеме. Это связано, конечно, не с отсутствием у Украины экономического или военного потенциала, а с внутренними проблемами.

Тем не менее, политики и проектировщики хорошо понимают, что без Украины невозможно сформировать сколько-нибудь прочный и действенный геополитический блок. Призрачные перспективы дальнейшего расширения НАТО и ЕС, по крайней мере, в ближней перспективе, обусловят дальнейший поиск создания неких альтернативных геополитических «связок», но данные идеи и намерения сами по себе приводят к усилению напряженности, к возникновению угроз в сфере энергетики и геоэкономики, а также и в оборонной сфере. Поэтому, элиты стран Восточной Европы в большей мере относятся к этим затеям с настороженностью.

Но все это отыгранные эксперименты, которые рассматриваются уже как забытые сценарии. Важно то, что американцы и некоторые европейцы пытались соорудить в Европе новые геополитические конструкции, которые были призваны усилить роль НАТО. При этом, предполагалось, что ЕвроСоюз будет органически связанным с НАТО.

Этого не получилось, так как ведущие страны Европы все еще пытались заявить о своей самостоятельности в сфере внешней политике и обороне. Нужно сказать, что так и не получилось ни то, ни это, и НАТО оказалось заметно дистанцированыой от ЕС.

Видимо, США попытаются усилить военное присутствие на Востоке блока НАТО. Именно это стало предпосылкой новых геополитических акцентов. В связи с этим, нужно понимать, насколько НАТО планирует усиление своего присутствия в Черном море, что означает усиление и в сопряженном регионе, то есть в Южном Кавказе.

Эти соседние регионы рассматриваются как важный полигон для сдерживания России. Практически, имеет место повторение прежних планов развертывания сил НАТО в Восточной Европе. В связи с этим, трудно будет решить вопросы Черного моря без сотрудничества с Турцией, которая стремится продемонстрировать свои намерения сблизиться с Россией.

Черное море уже неоднократно становилось в ряд экспериментов в рамках пересмотра стратегий НАТО. Сейчас, когда Россия решила вступить в непосильную для нее роль на Ближнем Востоке, военное присутствие НАТО в Черном море стало более чем актуальным.

США пытаются в большей мере абсорбировать Армению, что становится новой задачей не только США, но и НАТО. Политическое и военное руководство Армении не имеет никаких иных шансов в сфере повышения обороноспособности страны и вынуждено сблизиться с США и другими странами НАТО.

Мнение Армении сейчас мало кого интересует, ей надлежит пересмотреть свои внешние отношения в военной сфере. Иначе Армения окажется более уязвимой и будет рано или поздно разгромленной в будущей войне.