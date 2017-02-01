Карабахское урегулирование отложено на неопределенное время

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили сторонам нагорно-карабахского конфликта провести встречу в рамках предстоящей в Мюнхене конференции по безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который сказал, что пока нет окончательного решения об участии.

Конференция состоится в Мюнхене 17-19 февраля. Участие в ней уже подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так что, не исключается, что удастся организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Мюнхене. Но о встрече президентов уже даже не говорится.

Азербайджан заинтересован в такой встрече. Дело в том, что в Армении на 2 апреля назначены парламентские выборы, по итогам которых в стране изменится система государственного управления. И хотя Серж Саркисян может остаться в должности президента до апреля 2018 года, тем не менее, многие вопросы могут быть решены в переходный период.

Одним из таких вопросов является мандат на проведение переговоров по карабахской проблеме. До сих пор переговоры, в рамках Минской группы ОБСЕ, уполномочен проводить президент Армении. Не понятно, кто наделил его таким мандатом, но по факту вот уже почти 20 лет «право» вести переговоры предоставлено президенту Армении, хотя ни Карабах, ни парламент Армении, ни законы не давали ему таких полномочий.

После выборов, когда главой государства фактически станет премьер-министр, может быть изменен и мандат на проведение переговоров по Карабаху. Не ясно, кто эти переговоры должен проводить. Более того, было бы логично, если б Армения вернула этот «мандат» Карабаху.

Очевидно, что после апреля в карабахском урегулировании многое может измениться и даже вернуться на нулевой уровень. В Азербайджане все это понимают и беспокоятся. Тем более, что Серж Саркисян явно обозначил свою незаинтересованность в продолжении переговоров. В своих последних выступлениях он говорит о тех, кто «после нас» будет проводить переговоры.

Не зря Азербайджанская сторона осталась недовольна встречей с Лавровым. Судя по всему, Лавров сказал Мамедьярову, что пока в Армении не сформируется новая власть, говорить о переговорах бессмысленно.

Это нервирует Баку, который то пытается развалить ОБСЕ, то делает комплименты России, то бросается угрозами. В азербайджанской прессе появляется все больше «экспертных мнений» о том, что Азербайджану не следует надеяться на международных посредников, в том числе на Россию, и нужно начать процесс «освобождения земель посредством небольших войн». Утверждается, что предлагаемые посредниками механизмы расследования инцидентов только укрепят статус-кво.

Кто от армянской стороны будет проводить переговоры по Карабаху и кто должен дать такой мандат, не понятно. Судя по всему, сейчас Армения ставит перед собой только одну задачу – не дать измениться статус-кво, отменить прежние договоренности, кроме соглашения о перемирии. Но для этого нужно укрепить круговую оборону и получить поддержку союзников на сохранение нынешней ситуации. Возможно, именно этой задачей обсуловлен визит в Иран министра обороны Армении и переговоры министра иностранных дел Армении с руководством ОБСЕ.