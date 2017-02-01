Армян депортируют из США и Европы?

Комитета Ай дата США распространил сообщение, в котором призывает прибывших в США с Ближнего Востока армян не покидать пределы страны, поскольку им могут не позволить вернуться. В сообщении отмечается, что при въезде в США было задержано много армян. Сообщение связано с новым указом президента США Дональда Трампа об ограничении приема мигрантов из некоторых стран Ближнего Востока. Трамп строит на границе с Мексикой стену и заявляет об ужесточении миграционной политики. Стало известно, что недавно в ереванском аэропорту Звартноц приземлился самолет из Тбилиси, на борту которого было 120 нелегальных мигрантов-армян, депортированных из европейских стран. Они рассказали газете «Грапарак», что полицейские задерживали их дома, на работе и против воли отправляли в аэропорт. После событий на Ближнем Востоке потоки беженцев хлынули в Европу. Люди получали статус беженца, пособия, сравнимые с уровнем дохода граждан принимавших стран. Но поток мигрантов вызвал серьезнейшие социально-экономические, культурологические, ценностные и другие проблемы, превратив беженцев в угрозу для многих стран. В Европе также не прочь ужесточить миграционную политику. Несмотря на критику левых либералов и контролируемых ими СМИ, тенденция эта становится все более актуальной. Лево-либерализм сам по себе идеология «интересная» - мультикультурализм, толерантность и гуманизм, как правило, в итоге порождают агрессию и национализм. В случае с армянами также ситуация серьезная. Если в Россию армяне едут зарабатывать, то на Запад они отправляются за пособиями, или занимаются банальным воровством. Судя по всему, ужесточение миграционной политики приведет к росту числа возвращающихся в Армению из Европы. Не исключается, что люди начнут возвращаться и из России, если ситуация там не улучшится. Многие годы политика армянского правительства была нацелена на экспорт рабочей силы. С одной стороны это обеспечивает приток трансфертов, с другой позволяет выводить из страны революционный потенциал, как признал экс-премьер Тигран Саркисян. Видимо, они вернутся, чтобы совершить революцию. Тем более, если в новом миропорядке Армении будет уготована роль.