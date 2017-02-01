Лидеры Европы

Франция, претендующая на роль европейского лидера, понимала, что без активного участия в столь актуальном аспекте, как расширение НАТО, она рискует утратить политические позиции. Франция давно лоббировала вступление Румынии в НАТО. Румыния также получила поддержку от других латинских государств Южной Европы – Италии, Испании и Португалии, видимо, заинтересованных в усилении латинского элемента в НАТО. Но в отношении Южного Кавказа пока нет серьезных ожиданий в части «политических проигрышей» Франции. Ближайший партнер Франции в регионе – Армения не стремится в скором времени включиться в НАТО. Азербайджан имеет свою своеобразную позицию и также не может предъявлять претензии к Франции по проблемам интеграции в НАТО. Что касается Грузии, то Франция эту страну рассматривает как марионетку США и совершенно не заинтересована в приеме ее в НАТО. «Растяжка» с вступлением Грузии в НАТО является эффективным приемом французской политики, но в режиме «политического торга» с США. Во многом этот вопрос будет зависеть от отношений Франции и Великобритании, которые обе готовы вступить в игровые отношения с США. Великобритания проявляет наименьший энтузиазм по поводу расширения состава НАТО. Великобритания не имеет стратегических интересов на тех или иных континентальных направлениях в Европе. Ее интересует европейская политика в целом, сохранение баланса сил на континенте и возможность эффективного влияния на принятие решений в Европейском Союзе. Расширение состава НАТО может привести к усилению Германии или Франции на континенте, а также и усилит позиции США. Расширение НАТО приведет к увеличению военных затрат, что более всего волнует правительство и общество Великобритании. Кроме того, отношения с Россией для Великобритании также являются важным политическим направлением. В свое время премьер-министр Великобритании Т.Блэр поддержал позицию США и выступил за расширение состава альянса. Вместе с тем, Великобритания считает, что между принятием в альянс первой «тройки» и дальнейшим этапом расширения НАТО должна быть пауза, когда будет возможно рассмотреть и обсудить результаты первого этапа расширения НАТО. Великобритания занимала аналогичную позиции и в дальнейшем, продолжая идти в русле американской политики и, без особого желания, но одобряла прием в НАТО стран Балтии и Балкан. Нет сомнений в том, что Великобритания не станет чинить препятствий в приеме в НАТО государств Южного Кавказа. В настоящее время трудно сказать, существует ли завершенная и целостная политика НАТО в отношении Южного Кавказа. В целом, создается впечатление, что размышления стратегов НАТО в отношение Южного Кавказа происходят в интерактивном режиме. В ходе данного планирования учитываются результаты текущих шагов политиков Западных государств и НАТО, значение уже накопленного опыта и реакция в трех странах Южного Кавказа. Западное сообщество имеет некоторый опыт интеграции южно-кавказских государств, имея в виду принятие их в Европейский Совет, причем, в следующей последовательности – сначала Грузия, а затем Армения и Азербайджан. Данная модель, учитывающая политическую проблематичность в регионе, может быть применена и в части интеграции данных государств в НАТО. Во всяком случае, включение южно-кавказских государств в НАТО представляется гораздо более проблематичным, нежели государств Центральной Европы и Балкан. Ведущие заинтересованные державы рассматривают проблемы безопасности в регионе Южного Кавказа (как и других регионов) в русле отстаивания своих национальных интересов. Это относится, прежде всего, к США, России, Европейскому сообществу и его ведущим государствам, Турции и Ирану. С самого начала достижения независимости Грузией, Арменией, Азербайджаном, а также рядом непризнанных государств США и Россия пытались рассматривать Южный Кавказ как геостратегически единый регион, в котором проблемы безопасности должны решаться системно, в рамках определенных стандартов, что призвано обеспечить управляемость политических процессов и региона в целом. Впоследствии Европейское сообщество, ведущие державы которого пытались определить государства и геоэкономические сферы влияния в Южном Кавказе, также пытались применить некие универсальные методы управления и решения проблем безопасности. Турция и Иран не располагали необходимыми политическими ресурсами, соответствующим политическим менталитетом, а также не были заинтересованы в проведении универсалистской политики в Южном Кавказе, с народами и государствами которого имели давние и труднопреодолимые проблемы. Однако, и державы Запада, и Россия, и южные соседи региона были заинтересованы в сохранении Южного Кавказа как целостного геополитического пространства, так как понимали, что «политический» разрыв данного небольшого, но важного пространства приведет к возникновению серьезных проблем для них. Грузия, Армения и Азербайджан были заинтересованы в интеграции в международные политические, экономические и военные организации, что способствовало утверждению их суверенитета. Однако, если Грузия и Азербайджан были заинтересованы в применении универсалистских подходов, предполагающих принципы «сохранения территориальной целостности», то Армения, возникновение которой как современного государства связано с идеей объединения исторической Родины, пыталась утвердить подходы, исходя из специфики исторической и политической ситуации. Вместе с тем, Армении удалось вполне успешно интегрироваться в международные структуры. Более того, в отличие от Грузии и Азербайджана, которые избрали в основном западную политическую ориентацию, Армения вела свою игру и сумела, помимо сближения с Западом, установить весьма тесные отношения с Ираном, Китаем, арабскими государствами, активно участвуя в политических и геоэкономических проектах. Участие Армении в проевразийском Договоре о коллективной безопасности и военно-политический союз с Россией способствует не только безопасности Армении, но и стабильности всего Южного Кавказа. Учитывая то, что более 1,6 млн. армян являются законопослушными и лояльными гражданами США, и от деятельности армяно-американской общины во многом зависит политическое и экономическое благополучие Армении, любое правительство Армении будет стремиться установить партнерские отношения с США, что пока остается проблематичным, в связи с отношениями Армении с Россией и Ираном. В последние 10 лет произошла рокировка ролей ведущих европейских государств. Германия, несомненно, стала центральным и ключевым государством Европы и сумела заявить о себе как о важнейшем партнере США. Великобритания поняла, насколько снизилась ее роль в Европейском Союзе, и пытается нивелировать значение Союза и усилить роль НАТО, в котором она по-прежнему занимает важные позиции. Британская элита предпочитает сотрудничать с Республиканской партией США. Именно визит демократа Б.Обамы с целью сохранить членство Великобритании в Европейском Союзе был провален, с чего начался и глобальный провал Демократической партии США. Опережающий визит премьер-министра Великобритании в США явился попыткой восстановить традиционные отношения британцев с американцами и привести Великобританию в ранг ключевой страны НАТО в Европе. Американцы также понимают, что утрата данных традиционных отношений США и Великобритании приведет к разрушению роли США в НАТО, что будет означать девальвацию роли альянса в мире. В Германии по-прежнему существуют определенные сомнения в части приобретения места и роли Великобритании в Европе и в НАТО. В связи с этим, возможно, Германия со сдержанностью относиться к брекситу и, быть может, желает выхода Великобритании из Европейского союза. В этом случае определяющая роль Германии в Европейском союзе станет несомненной. Тогда как Франция не хотела бы того, чтобы Великобритания покинула Союз, так же, как и страны Южной и Восточной Европы. Перед США стоит задача вернуться не только к традиционным принципам американской политики, но и попытаться вернуть европейский традиционализм, то есть, сохранить Великобританию в роли ведущей военной державы Европы. Но можно ли рассматривать Великобританию как ведущую военную европейскую державу, в рамках НАТО, если она покинет Европейский союз? США пытаются сейчас оказать сильное влияние на внутриполитические процессы в европейских странах, прежде всего, в части выборов, которые предусмотрены в скором будущем. Американцы так или иначе опасаются привычных для Европы политиков, и наступает период выдвижения политиков нового стиля. Это в особенности возможно во Франции, более сложно - в Германии. Несомненно, США воспользуются всеми возможными шансами для продвижения новых политиков в странах Восточной Европы. Страны Восточной Европы не должны оказаться в состоянии разочарования и должны вновь ощутить военную мощь США в обеспечении своей безопасности, одновременно стать фактором давления США и на Западную Европу, и на Россию. Таким образом, нынешнюю политику США, после президентских выборов, можно охарактеризовать как возвращение США в Европу, то есть, восстановление США их прежних принципов и позиций после многолетнего политического пацифизма Б.Обамы. Прежние лидеры Европы также должны вернуться на свои роли. Поэтому не нужно ожидать новых, каких-то экстравагантных перемещений и рокировок. Единственным изменением должно стать усиление роли Польши в военной и экономической сфере. Все остальное останется по-прежнему традиционным. Мы являемся свидетелями того, как американские военные по-прежнему реализуют свои планы в Европе, несмотря на вызывающие заявления Д.Трампа. Что имеет ключевое значение во внешней политике США? Европа слишком велика, чтобы пытаться оказать на нее влияние, и слишком мала, чтобы изобретать новые форматы отношений.