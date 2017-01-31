Кто готовит поствыборные протесты в Армении

Чем ближе парламентские выборы в Армении, тем актуальнее становится тема 1 марта. И хотя тему эту используют в основном для дискредитации тех или иных политиков, но кровавый призрак 1 марта бродит по Армении, напоминая о будущем.

1 марта – это тяжкий груз для всего армянского общества. Цикличность 25-летней истории армянской независимости указывает на то, что 1 марта – это не только прошлое, а вероятное будущее.

В Армении происходит процесс смены власти. До сих пор эти процессы сопровождались кровопролитиями. Последним таким кровопролитием стало 1 марта 2008 года. И аналитики не могут исключить, что подобные процессы возможны и после предстоящих 2 апреля выборов. Тем более, если будут заинтересованные в поствыборных беспорядках силы.

Есть ли в Армении потенциал для поствыборных протестов? Известный канадский режиссер армянского происхождения Атом Егоян, например, говорит, что если понадобится, то они после выборов выйдут на улицу. Вместе со своей женой Арсине Ханджян летом этого года Егоян и его соратники активно поддерживали протестные настроения в Армении после мятежа Сасна тсрер. Они пытаются консолидировать протестный сегмент в диаспоре и организовать наблюдательскую миссию в Армении.

Протестный потенциал в самой Армении сложно сосчитать, тем более, что пока не сформированы политические группы и не объявлены политические приоритеты. Власти явно пытаются «договориться» со всеми и «честно» разделить парламент. Но очевидно, что мест всем не хватит, и недовольные будут. Вопрос в том, выйдут ли они н улицу и будет ли приказ стрелять.

Прошло 9 лет после тех кровавых событий, но виновные до сих пор не названы. Бывший тогда еще действующим президентом Роберт Кочарян в одном из своих интервью намекнул, что стреляли в людей в том месте, где не было ни полиции, ни оппозиции. Тогда это было воспринято как намек на то, что 1 марта в Армении инспирировали внешние акторы. С другой стороны, намеки Кочаряна расценили как попытку сбросить вину с «больной головы на здоровую».

То, что виновные не названы, означает, что тем же «акторам» предоставлено право вмешаться снова – если вдруг процесс смены власти пойдет не по заранее обговоренному сценарию.

Эта угроза сохраняется, и не только для гражданского общества и вероятной оппозиции, если вдруг они решатся на поствыборные протесты. Эта угроза сохраняется прежде всего для власти, поскольку не факт, что сохранение нынешней власти является для «акторов» приоритетом.

Если власти Армении не совсем растеряли инстинкт самосохранения, и если приказ стрелять 1 марта действительно отдавали не они, то им следовало бы возобновить расследование и указать на виновных. Чтобы оградить страну от нового 1 марта и себя – от внешних манипуляций.

Но власти слишком испачканы и скомпрометированы, чтобы идти на раскрытие столь громких преступлений. А это значит, что ими и впредь будут манипулировать акторы, которые в Армении обладают правом отдавать приказы.

Скомпрометированные власти сейчас могут только гадать, на кого «внешние акторы» сделают ставку на этот раз – на них или на другие силы, которые с радостью показывают им свои козыри.