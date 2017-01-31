Что за современные вооружения поставили США Армении

Армяно-американские отношения в военной сфере продолжают углубляться, и при президенте Трампе американская сторона не намерена отступать от своих обязательств. Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил командующий Национальной гвардией американского штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанели.

Военное сотрудничество Армения-США с американской стороны координирует командование Национальной гвардии Канзаса.

«Я хотел бы отметить, что наше сотрудничество в сфере безопасности сегодня как никогда тесное. Мы действительно очень рады подобному сотрудничеству, которое у нас есть с Республикой Армения с 2003 года, и каждый год качество наших отношений, нашего взаимодействия улучшается», - сказал генерал Тафанели.

Примечательно, что во время пресс-конференции 27 января министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что получаемого по линии армяно-российского сотрудничества и ОДКБ вооружения недостаточно для удовлетворения нужды Армении в современных вооружениях, и Армения ищет возможности укомплектовать свой арсенал как на российском рынке, так и в контактах с партнерами.

Министр не стал детализировать, на каком рынке Армения пытается найти сверхсовременные вооружения, хотя догадаться несложно – речь может идти о евроатлантических странах, которые обладают необходимыми технологиями.

Не исключается, что Ереван изыскивает возможности закупить не столько вооружения, сколько высокотехническое обмундирование и технические средства.

Американский генерал, фактически, говорит, что армяно-американское сотрудничество включает в себя поставки таких средств, а также, что немаловажно, повышение квалификации и эффективности управления армянских офицеров.

Это очень важно, поскольку комплексная модернизация вооруженных сил невозможна без изменения оставшейся с советских времен образа мышления и системы ценностей.

Армянская армия должна стремиться стать не американской или европейской, а армянской. Но для этого ей нужно в полной мере использовать опыт евроатлантических вооруженных сил.

Сложно реформировать менять советское мышление даже в такой закрытой системе, как армия, когда все общество страдает от тяжелого советского наследия. С другой стороны, армянская армия – это воюющая армия, и в этом состоянии сложнее проводить реформы и модернизацию.

В этой ситуации армяно-американское военное сотрудничество – это крайне дорогой ресурс, который армянская армия должна использовать не только для укоплектования вооружений, но и ценностной модернизации.