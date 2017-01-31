Возвращение Европы

Русский человек своей предыдущей историей доведен до того, что открывает рот, только чтобы наврать. Причем, ложь несется на государственном уровне, вполне откровенно, и это стало важным признаком нынешней русскости. Ложь во всем, начиная с идеи «русского мира», который стал навязанной фишкой русского народа.

Западное сообщество в различной форме рассматривает русское вранье как один из способов русской экспансии. Это явление возникло не вчера, но стало весьма агрессивным, так как во внешней политике, да и во внутренней, вранье осталось последним прибежищем русской совести, которой уже нет.

В последнее время, оказавшись в полнейшем тупике, русские пытаются выбрать из американцев и европейцев наиболее «приемлемый» для себя вектор. На протяжении многих десятилетий русские всячески придерживались мнения, что из этих двух «партнеров» наиболее желательным является Европа, тогда как США более агрессивны.

Но что же произошло в последние месяцы? Русские уцепились за весьма сомнительные заявления, вернее, реплики нового американского президента относительно России. При этом, европейцы, которые не имеют никакого отношения к русской проблеме, рассматриваются как худший враг, хотя именно США и стали инициатором санкций в отношении России.

Сейчас, когда имя В.Путина упомянуто в репликах Д.Трампа, врагами номер 1 стали европейцы. Это выглядит более чем смешно и напоминает политику небольших государств, привязанных на предыдущие метрополии.

Но это дела, связанные с Россией, которая оказалась растерянной и почему-то в состоянии ожидания. Надежды то на одних, то на других давно являются для русских основой глупой политики, на которой основывался Е.Примаков, когда «примаковщина» являлась русской стратегией и оказалась полностью проваленной, когда выяснилось, что Китай не может стать важнейшим партнером России.

Европа переживает новый период своей истории, когда к власти приходит молодое поколение политиков, и все еще не совсем обосновано, каким будет данное поколение. В значительной мере подверглись изменениям и правые, и левые в Европе, когда правые партии стали намного более левыми, а леваки в гораздо большей мере занимают правые позиции.

Центризм все более становится респектабельным, и это произошло в особенности в последний период правления левых во Франции и в Великобритании, а такие опыты, как правление левых в Южной Европе, окончательно принесло понимание безуспешности левой идеи.

Правые партии в Великобритании и в Германии привели свои страны в состояние хаоса, когда позволили новым волнам иммигрантов заполонить эти благополучные государства. То есть, на поверку оказалось, что европейские ценности - не более чем приближение демографической катастрофы. Европа не только стала жертвой данной политики, но и прививает эти способы Америке.

Новый президент США не может проводить у себя в стране традиционалистскую политику, понимая, что приходится в какой-то мере делать кальку с европейской политики.

Русские решили, что настало время защитить политику консерваторов в США, и поэтому придется осудить европейцев, что смехоподобно. Сама Россия испытывает сильный удар со стороны «нацменьшинств», исходящих из различных соседних стран. Россия стала страной, где кавказцы и центральноазиаты давно стали политическим и социальным фактором в стране.

Несомненно, перед Европой стоит вопрос проведения новой политики, чтобы защитить права наций и общин. Иначе Европа перестает быть тем, чем она была, создав Европейский союз. Те, кто бывал не только в европейских столицах, но и в европейской провинции, понимает, что в большинстве стран Европы демографическое положение не столь катастрофично, и приводимые цифры относительно численности иммигрантов не столь уж вопиющие. Все равно, дела плохи, и приходится принимать меры, чтобы защитить данные страны от волн иммигрантов.

Одновременно русские объявляют себя сторонниками развала НАТО и не могут воспринять призывы Д.Трампа о повышении военных расходов европейских стран. Таким образом, в политике России полный кавардак и полное непонимание того, что Европа была и остается главной политической ареной США, и без нее не может быть ни глобализма, ни регионализма, ни решения задач безопасности.

Россия ушла с Ближнего Востока и делает вид, что она принимает решения, сидя в Астане со странами, которые сами ожидают решений Западного сообщества. Если сейчас США позволят русским продолжать политику бомбардировок, очень скоро выяснится, что на Ближнем Востоке Россия опускается в хаос и в брутальную ситуацию. И только США сейчас способны не позволить, чтобы русские оказались в полном болоте.

Скорее всего, США так и поступят, несмотря на всевозможные заявления и намерения Д.Трампа. Вполне возможно, что во времена Б.Обамы военная политика США создавалась Пентагоном с учетом необходимости гибели русских интересов, прежде всего, на Ближнем Востоке.

Но куда и как должна вернуться Европа? Русские и многие другие спустили Европу с тормозов и не хотят видеть ее одним из мировых политических полюсов. Удивляет то, что Россия – отсталая и умирающая страна, продолжает говорить, что Европа не имеет будущего. «Запад успешно загнивает, но зато как пахнет».

Гигантский регион, который успешно процветает и экономически, и социально, рассматривается как цивилизация упадка. Европа предоставляет возможность России раздвинуть плечи, где ей угодно, и нигде русские не в состоянии приобрести новые позиции - ни в Тихом Океане, ни в Латинской Америке, ни на Ближнем Востоке.

Чего же ожидает Россия? Распада Европейского союза, но вместе с тем сгинет последняя надежда русских на интеграционные контакты с Западом.

Перед Европой стоит задача приобретения новых позиций в мире, прежде всего, в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Африке и в других регионах. Создаются европейские вооруженные силы, и если США позволят себе скорректировать НАТО, то европейские вооруженные силы будут созданы в самый кратчайший период.