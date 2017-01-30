Армения строит альтернативную безопасность?

Сегодня министр обороны Армении Виген Саркисян отправится с визитом в Иран. 28 января в День Армии Виген Саркисян, говоря о предстоящем визите, сделал примечательное заявление. Он сказал, что закупаемого в рамках армяно-российского сотрудничества и ОДКБ вооружения недостаточно для обеспечения требований безопасности Армении, поэтому мы проводим переговоры об укомплектовании арсенала вооружений как с Россией, так и другими странами-партнерами.

В свою очередь, Герой Арцахской войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) сказал в беседе с Tert.am, что если от России мы получили «Искандер», то от США получили боеприпасы высшего уровня.

Построение альтернативной, запасной системы безопасности является для Армении не просто требованием диверсификации, а вопросом национальной безопасности. Тем более, в условиях, когда формальные блоки, в которых пребывает Армения, раз за разом дают понять, что не будут обеспечивать безопасность Армении в случае агрессии.

О чем будет говорить Виген Саркисян в Иране? Как говорят эксперты, зачастую гарантии невмешательства, политической поддержки и логистические договоренности становятся важнее закупок вооружений.

Говоря о визите в Иран, Виген Саркисян сказал, что отношения с соседними государствами крайне важны для Армении. Он отметил, что Грузия, например, важна как с учетом транзита товаров, в том числе стратегических, так и реализации совместных программ.

Стратегическими для Армении являются не только газ и нефть, но и вооружения. После того, как в сентябре в Дню независимости Армении на параде показали Искандеры российского производства, у многих возник вопрос, как эти ракеты оказались в Армении. Армения граничит с Турцией и Азербайджаном, с которыми у нее закрыты границы, а также с Ираном и Грузией. И, надо полагать, логистика осуществляется либо через Иран, либо Грузию.

Имеет ли Виген Саркисян в виду именно это «стратегическое сотрудничество», говорят о важности Грузии? И будут ли обсуждаться вопросы оружейной логистики в отношениях с Ираном?

Отношения Армении с Ираном и Грузией многие эксперты называют ключевыми для региональной безопасности. Несмотря на отсутствие институциональных оформлений, эти отношения позволяют странам региона строить альтернативную, или резервную систему безопасности, которая зачастую может оказаться крепче формальных блоков, поскольку строится на естественных интересах.