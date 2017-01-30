Интересы США в Каспийском море

Рассматривая ряд аналитических и обзорных публикаций американских авторов, регулярно пишущих на российские, каспийские и кавказские темы, можно подчеркнуть, что американцы крайне удовлетворены достижениями в азербайджано-российских отношениях соглашений по вопросу режима Каспийского моря.

США вполне устраивает то, что в Каспийском бассейне складывается ситуация конфронтации, при этом, видимо, Иран останется в «политическом одиночестве», так как Казахстан еще раньше договорился с принципами России, а Туркменистан можно убедить поддержать эти принципы.

Данные согласования предоставляют большие преимущества Казахстану и Азербайджану, но в части нефтяных интересов американцев в определяющей мере беспокоят позиции Казахстана в каспийском шельфе.

Азербайджан практически исчерпал свои предложения, и к нему, как нефтедобывающей стране, интерес в значительной мере иссяк. Однако Азербайджан рассматривается как важный форпост противостояния Ирану, и его успехи в отношениях с Россией сами собой решают американские проблемы в этом направлении.

Помимо ряда преимуществ, которые получают США в перспективе от достигнутого азербайджано-российского соглашения, решается весьма актуальный вопрос – региональная изоляция Ирана с северного направления, и, что самое главное, создаются предпосылки для усиления ирано-российской конфронтации.

Великобритания не считает, что проекты США по созданию так называемой «каспийской гвардии» и других мер по защите безопасности региона и каспийского бассейна оправданы с точки зрения данной проблемы как таковой. Это мнение достаточно устойчиво закрепилось за британскими политиками и экспертами.

По мнению британских специалистов, в том числе функционеров компании «Бритиш Петролеум», проблемы защиты энергокоммуникаций в регионе вполне успешно можно решить силами соответствующих государств, при некоторой внешней поддержке. BP предполагало решение данных проблем даже собственными силами, создав частные службы безопасности.

Великобритания не приветствует избыточную политизацию каспийских энерго-коммуникационных проектов, считая, что военное присутствие США в регионе не мотивированно проблемой защиты коммуникаций и нефтяных промыслов. Британские политики считали, что имеются реальные возможности договоренности с Россией и Ираном относительно безопасности в Каспийском бассейне.

Однако, за последнее время произошли значительные изменения в позиции Великобритании в данных регионах. Британские позиции ослабли, и, видимо, нет надежд на восстановление прежнего влияния Великобритании. Возможно и то, что Великобритания рассматривает регион Каспийского моря как арену продолжительной и весьма острой конфронтации. В целом, в отношении Ирана, скорее всего, придется ждать от Великобритании исключительно недружелюбного отношения.

Таким образом, данный регион за последние годы лишился такого партнера, как Великобритания, чьи интересы были более экономическими, и она стремилась к минимизации политичности ситуации.

Британцы спустят ситуацию с тормозов и в части иранской проблемы, что уже ощущается сейчас, и это, несомненно, станет фактором более сильного влияния Израиля и арабских стран по вопросу применения силовых приемов в отношении Ирана.

Меры нейтрализации угроз, при сложившейся военно-политической обстановке, прежде всего, включают установление многосторонних отношений в регионе, а также за пределами региона, формирование систем региональной безопасности различных уровней. Это предполагает достижение договоренностей между государствами региона, а также между ведущими мировыми и региональными державами.

Данная политика, которую пытаются активно проводить США, подразумевает соблюдение баланса сил, как наилучшего способа обеспечения американских интересов. Данная политика как ничто другое соответствует интересам Армении, которая пытается включиться в партнерские отношения с различными державами, соблюдая приоритеты в рамках соответствующих стратегий и альянсов.

Данная политика позволит преодолеть попытки Турции и Азербайджана изменить баланс сил в регионе, создать условия блокирования и изоляции Армении.

Оказалось ли Каспийское море после президентских выборов в США более отдаленным от позиций американцев? Нужно принять во внимание, что Каспийское море стало критически отдаленным от США в период Б.Обамы, и трудно предположить, каким образом предыдущая администрация могла бы задействовать этот внутренний регион в своей политике.

Сейчас возникли относительные мероприятия, связанные с «передвижками» некоторых программ американских тинк-тэнков, связанных с проблемами Центральной Азии, в которые включается и Южный Кавказ. Следует отметить, что данные тинк-тэнки стали теперь организационно связанными с государственными учреждениями, занятыми внешней, региональной политикой.

Случайно ли произошло это, все еще не совсем понятно, но имеется определенный риск, связанный с усилением влияния на Азербайджан и на другие пролемы данного региона, связанные с задачами, противостоящими интересам Армении.

Армянские организации в США так и не сделали никаких выводов по результатам выборов. Прежде всего, нужно отметить, что небезызвестный Арут Сасунян, награжденный в Москве «не известно» за что, заявил, что сближение США и России будет способствовать интересам Армении. Более идиотское заявление придумать трудно, но, тем не менее, видимо, оно было вполне воспринято армянами в США.

Скорее всего, стремление США усилить свои позиции в Каспийском море будет вполне одобрительно воспринято Россией и с весьма существенной осторожностью воспринято Ираном. Поэтому следовало бы воспринимать данную ситуацию неожиданным образом.

Русские сделают вид, что согласны со всеми действиями США, и согласятся с любыми тактическими приемами американцев, до тех пор, пока ни выяснится, что Каспийский бассейн вернулся в сферу влияния США.

Иран продолжит борьбу с американцами, что приведет к довольно сильной конфронтации в регионе. Видимо, данная ситуация будет развязана через год, а может быть, и гораздо раньше.