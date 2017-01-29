Размышления мадам Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании мадам Тереза Мэй не стала заставлять долго ждать себя и направилась в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Сразу же и без труда выяснилось, что обе англо-саксонские державы находятся в братских и фантастических отношениях, не испытывают больших проблем в отношениях друг с другом, и Д.Трамп был любезно приглашен на спуск со стапелей новой британской подводной лодки.

Договорились о необходимости борьбы с IGIL, о поддержке и совершенствовании НАТО и о критическом отношении к Европейскому Союзу. В отношении России было сказано то, что не могло не быть высказано – санкции останутся, и решать что-либо об их снятии слишком рано.

Д.Трамп давно не произносил имени В.Путина, русские разочарованы, и становится совершенно ясным, какой могла быть беседа с В. Путиным. Видимо, данная беседа происходила в рамках плохих ожиданий, имея в виду необходимость сдержанности России о защите ее соседей. Но все это имеет, скорее, только предварительное, хотя и принципиально важное значение.

В Украине происходит довольно крутая растерянность и непонимание перспектив в отношениях с США, хотя все больше растет понимание того, что «дружба» американцев с русскими в ближайшее время - просто блеф, и об этом размышлять довольно наивно.

Грузия как более «опытная» страна не нуждается в длительных размышлениях и, может быть, имеет более откровенные беседы с американцами, кроме того, в Грузии накоплен более глубокий критический ряд отношений с русскими.

Но визит Терезы Мэй в Вашингтон имел прямое и целенаправленное отношение к защите соседей России, и данная беседа, несомненно, имела важное значение в этой теме.

Заявления Д.Трампа, хотя и остаются весьма привязанными к первоначальным темам, но стали более обдуманными и в меньшей степени отражают его персональный радикализм. Ему нужно продолжать свою линию поведения, но в данном случае нужно разделить две задачи – внутриполитическую и внешнеполитическую.

Создается впечатление, что в настоящее время Пентагон буквально руководит его действиями, предлагая новые задачи, в особенности по Ближнему Востоку.

Визит Т.Мэй в Анкару был заведомо подготовлен и связан с экономическими и региональными вопросами, но, наверняка он также связан с вопросами безопасности и установлением надежных позиций НАТО в Восточном Средиземноморье и в Черном море.

Перед Великобританией стоят сейчас задачи укрепления позиций страны в результате серьезных изменений британской политики в Европе и в соседних регионах. Перед британцами встали сложные задачи трансформации экономической и внешней политики, и они все еще не представляют себе, каким образом реформировать отношения с главными экономическими партнерами - европейскими государствами.

Вместе с тем, британцы не могут позволить себе отстраниться от европейской политики и от решений по политике России. Великобритания, находясь в Европейском Союзе, долгое время, так или иначе, возглавляла антироссийский тренд в европейской политике.

Несомненно, США и Великобритания, как и прежде, возглавят НАТО, и именно это обстоятельство столь волнует британцев, которые хотели бы понять, насколько они могли бы ожидать взаимных блоковых решений в части глобальной безопасности.

В Вашингтоне премьер-министр Великобритании предпочла заявление, которые не совсем отражает цели и США и Британии. Она заявила о неприемлемости «британской глобальной политики», что, видимо, стало реверансом новому президенту США, который выступает за определенный изоляционизм. Но каким образом развитие НАТО может быть параллельно изоляционизму? Скорее всего, это всего лишь фраза, которая в какой-то мере отражает космополитизм, распространенный со времен У.Клинтона.

Совершенно понятно, что политика Демократов при Бараке Обаме, которая восходит к временам У.Клинтона, всячески торпедировалась британцами. Нужно сказать, что Великобритания в этом международном скандале имела свои и вполне определенные цели – сохранить ведущие позиции в Европе как лидер НАТО в супер-регионе. И тем самым не допустить Германию на позиции лидера, хотя для этого имелись многие обоснования, которые столь настойчиво пыталась применить администрация Барака Обамы.

В США наступила вполне очевидная британская эпоха внешней политики, и британцы поняли это в полной мере. Им нужно торопиться, они сделали это в период президентских выборов в США, сделали вполне эффективно и успешно.

Во внутренней политике Д.Трамп имеет значительную поддержку общества и уверенно продолжает свой курс на развертывание социальных и иммиграционных задач. Видимо, данный курс будет продолжаться, имея в виду определенное недовольство населения, в особенности, в либерально настроенных штатах.

Сложно станет подготовить и предложить план по реформированию системы здравоохранения, которая после отмены МЭДИКЕР здорово подорвана, и это приведет к большим недовольствам не только бедных слоев населения.

Многое становится понятным в политике США и их ближайшего партнера Великобритании. Очень скоро американская политика станет гораздо определеннее, и во многом благодаря Великобритании.

Ну что же с Арменией? Армения по-прежнему в болоте надежд на поддержку уже застывшей и не находящей выход из тупика России, которая становится нарочито подобранным противником Западного сообщества.