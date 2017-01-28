Последний демарш Азербайджана против Армении

Вчера состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором Азербайджан, вопреки решению 56 стран, заблокировал продление мандата ереванского офиса ОБСЕ.

Чем обусловлен такой резкий демарш Азербайджана и чем помешал Алиеву ереванский офис? В интервью 19 января замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что Азербайджан блокирует бюджет ОБСЕ, в котором, по словам Кочаряна, предусмотрены также средства на механизмы расследования в зоне карабахского конфликта.

Следует полагать, что Азербайджан, блокируя мандат ереванского офиса ОБСЕ, на самом деле отчаянно пытается не допустить внедрения в зоне конфликта механизмов расследования инцидентов.

Азербайджан воспринимает эти механизмы как намерение ОБСЕ закрепить нынешний статус-кво в Карабахе. Вопрос в том, что эти механизмы предусмотрено разместить на нынешней границе, а это значит, что они механически закрепят статус-кво.

Азербайджан пытается не допустить этого. Изменение статус-кво стало для официального Баку приоритетом. Недавно в Москве побывали министры иностранных дел Армении и Азербайджана. В сообщении азербайджанской стороны о встрече с Лавровым отмечается, что Азербайджан настаивал на изменении статус-кво.

Армения не заявляет открыто о необходимости соблюдения статус-кво, хотя в последнее время стали звучать осторожные намеки о том, что нынешний расклад «более приемлем». И ОБСЕ также, видимо, поддерживает этот тезис.

В то же время, Армения предпринимает шаги, которые Азербайджан может использовать, чтобы вбить клин в отношения Армении и ОБСЕ. Например, в сегодняшнем заявлении МИД Азербайджана говорится, что ранее Армения, оказывается, заблокировала продление мандатов офисов в Ташкенте и Бишкеке, а также установление блокпостов ОБСЕ на российско-украинской границе.

Армения, фактически, блокировала решения, которые ее не касаются, зато касаются интересов России. И в этом смысле Армении сложнее ожидать от ОБСЕ полноценной поддержки своей позиции по Карабаху.

Сможет ли ОБСЕ преодолеть вето Баку на размещение механизмов расследования в зоне карабахского конфликта? И что делает Армения для этого?