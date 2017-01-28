Что сказал Дмитрий Медведев на ушко Овику Абрамяну

Овик Абрамян подал прошение о выходе из РПА после встречи с Дмитрием Медведевым. Факт встречи подтвердил сам Абрамян, который сказал, что обсуждал с российским премьером личные вопросы, в частности, связанные с его деловым партнером.

В тот же день состоялся визит в Москву премьер-министра Карена Карапетяна. Это был первый за последние 10 лет официальный визит армянского премьера в Россию, и это дало многим повод заявить, что Москва стала проявлять особый подход как к Карену Карапетяну, так и процессу формирования власти в Армении в целом.

После этого Овик Абрамян покинул РПА, не указав в тексте своего прощального заявления политических причин ухода.

Ранее, когда Овик Абрамян подавал в отставку с поста премьера, его заявление было более политически мотивированным. В частности, свою отставку он обусловил геополитическими причинами, неприкрыто заявив об обиде на Москву, в том смысле, что он сделал все, чтобы ввернуть Армению в пророссийские проекты, но Москва не оценила этого.

Тогда Медведев направил Абрамяну телеграмму, поблагодарив за совместную работу и роль в привлечении Армении к российским проектам и выразив надежду, что Овик Абрамян продолжит активную работу «и впредь развитие российско-армянских связей останется в центре внимания».

И вот, Овик Абрамян выходит из РПА и заявляет, что останется в активной политике.

Интересно, действительно ли Овик Абрамян обсуждал с Медведевым личные вопросы, хотя у армянской «элиты» личные вопросы давно аффилированы с «государственными». За время своего премьерства Абрамян так и не удостоился чести посетить Москву с официальным визитом. Встречи, конечно, происходили, но не официальные, и это подчеркивало «статус» Абрамяна в глазах Москвы.

А это крайне важно для представителей антиконститутционной и аполитичной правящей системы Армении. Эта система строится на принципе воровской иерархии, где всегда должен быть «говорящий». А «говорящим», как признал один из представителей системы, является Москва.

Фактически, чтобы принять решение, Овик Абрамян счел нужным поехать к «говорящему» - Медведеву. Что он ему сказал – что намерен уйти из РПА, или пытался узнать, уготована ли ему «совместная работа» в будущем? Или визит был нужен, чтобы подчеркнуть в глазах системы собственную важность?

И что ответил Медведев? Армянские политики могут понадобиться Москве только в роли либо клоунов, либо исполнителей. Москва это никогда не скрывала.