Постомосковский сюрприз Карена Карапетяна

Визит премьер-министра Карена Карапетяна в Москву получил неожиданное развитие. По завершении визита с совместным заявлением выступили представители армянских деловых кругов России, которые выразили свое доверие правительству Карена Карапетяна и готовность способствовать программам правительства «посильными» инвестициями. Заявление действительно примечательное. Во-первых, оно напоминает аналогичное заявление, распространенное 30-ю «глобальными армянами» после назначения Карена Карапетяна. Но если то заявление подписали известные армяне как России, так и Запада и Армении, то нынешнее заявление – только проживающие в России армяне. Является ли это конкретизацией, локализацией идеи «глобальных армян»? В то же время, можно заметить, что в ряду ориентиров, которые армянские бизнесмены указывают в качестве основных для развития Армении, не указывается главный ориентир – укрепление суверенитета и независимости. Возможно, авторы заявления пытались обойти острые политические углы. С другой стороны, независимость и суверенитет – это не политика, а, пожалуй, естественное стремление и достоинство, поэтому не мешало бы включать их в армянские манифесты. В этом смысле возникает вопрос, является ли решение нарастить инвестиции самостоятельным решением армянских бизнесменов России, или власти РФ после обсуждений с Кареном Карапетяном поручили им это сделать с некими политическими целями? Ситуация в экономике Армении действительно тяжелая, и нужда в инвестициях есть. Но главным ограничителем инвестиций в Армению является именно то, что наша страна воспринимается как зона влияния России – Москва не особенно жалует инвестиции «из третьих стран» в Армению. Для многих инвесторов Армения не является надежным партнером из-за дефицита суверенитета. Сама Россия не может инвестировать в Армению, поскольку пребывает в непростом экономическом положении, да и нужды такой нет, поскольку Армения и без того у нее в кармане. Но деньги все равно нужны, и не исключается, что Москва поручила местным бизнесменам армянского происхождения «подсобить» Армении, а заодно - удержать в орбите Москвы. Станет ли ценой предстоящих инвестиций наращивание зависимости Армении от России? И может ли столь важный для Армении ресурс, как армянский капитал в России, функционировать самостоятельно, и не только в экономическом, но и политическом плане? Возможно, в нынешних условиях диапазон склонения России к компромиссам шире. В конце концов, международные санкции не могли не сказаться на внешнеполитическом потенциале и влиянии России. И в этой ситуации Армения может получить несколько более широкий коридор для маневрирования.