В финале окажутся два министра обороны?

28 января Армения будет отмечать День армии, и не исключается, что именно в этот день станут известны некоторые ключевые имена предвыборных списков. Это может случиться, если основные акторы предвыборной борьбы решат строить свою кампанию на идеях, связанных с безопасностью и армией.

Вчера состоялось заседание Совета правящей Республиканской партии, по итогам которого так и не были названы лица, возглавившие партийные списки. Участники заседания говорят, что списки определены, но пока не будут разглашаться. Видимо, решение пока окончательно не принято.

Хранит пока интригу и бывший министр обороны Сейран Оганян, который претендует на ключевую роль «магнита», вокруг которого будет формироваться главная оппозиционная коалиция. Оганян заявил о намерении участвовать в избирательных процессах, но тоже пока предпочитает не называть тех, с кем он собирается выступить блоком.

И РПА, и Оганян (может быть, в силу своей военной специальности) ведут к тому, что предвыборная кампания может быть построена на идеологии армии. Сейран Оганян в последнем своем посте в Фейсбук, фактически, заявил, что идея политических и социально-экономических реформ возникла у него, когда он возглавлял оборонное ведомство. Он намекнул, что безопасность не может быть обеспечена без надежного социально-экономического тыла. Иными словами, он косвенно обвинил политическое руководство страны в том, что они не обеспечили надежный тыл армии, тем самым, видимо, отводя от себя обвинения в неготовности армии к 2 апреля.

Серж Саркисян также не раз говорил об идее нации-армии. На вчерашнем заседании Совета РПА он сказал, что хотел бы 2 апреля встретиться с героями и участниками военных действий, хотел бы рассказать о той большой работе, которая была проделана в армии после войны, и о том, что мы готовы, в случае новых посягательств, поступить так же. Иными словами, он говорит, что до войны в армии делалось недостаточно, и пора подключить к задаче безопасности всю нацию.

Эта идеология РПА продвигается нынешним министром обороны Вигеном Саркисяном, который сегодня не исключил своего участия в предвыборной кампании. Напомним, что Виген Саркисян начал свою карьеру министра с громкого проекта по введению нового налога в 1000 драмов на нужды армии.

Видимо, пока окончательно не решено, кто возглавит списки РПА, а значит, не известно, какая идеология будет заложена в основу предвыборной кампании. Основных претендентов, помимо самого Сержа Саркисяна, судя по публикациям СМИ, двое. Это нынешний премьер-министр Карен Карапетян и министр обороны Виген Саркисян. Карен Карапетян на днях побывал в Москве и по возвращении анонсировал крупные инвестиции российских бизнесменов армянского происхождения.

Вчера Карапетян получил должность первого вице-председателя РПА, однако, будет ли ему выдана справка о постоянном жительстве, и сможет ли он возглавить списки РПА, пока не известно. В связи с этим можно предполагать, что в РПА происходит борьба между двумя условными группировками – Карена Карапетяна, который в качестве «идеологии» выдвигает армяно-российскую интеграцию и привлечение крупного российского капитала в Армению, и Вигена Саркисяна, который продвигает идею «нации-армии».

Какая из этих идеологий «победит», сложно сказать. Но если учесть, что Сейран Оганян также строит свою предвыборную риторику на армейской идее, можно ожидать, что в «финале» политической борьбы могут оказаться два министра обороны – Сейран Оганян и Виген Саркисян.