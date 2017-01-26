"Экономика" и "политика" армяно-российской интеграции

По возвращении армянской правительственной делегации из Москвы премьер-министр Карен Карапетян и его министры активно приступили к форсированным шагам, которые должны обеспечить интеграцию Армении и России. Предложен целый ряд шагов, но ни под одно из них не подведена экономическая основа. Это дает основания сделать вывод, что решения сугубо политические – они или изначально нереализуемы и декларируются ради пиара, либо экономическая выгода не рассматривается как главная цель.

Заявлено о намерении создать в ближайшие месяцы совместный армяно-российский инвестиционный фонд, который премьер-министр Карен Карапетян называет интеграционным. По словам министра финансов, инвестиции, вложенные через этот фонд, должны способствовать росту товарооборота между двумя странами. То есть, речь идет не о развитии армянской экономики, а о стимулировании экономической интеграции двух стран. Цифр, как уже сказано, нет, проектов тоже, есть только намек, что инвестиций не будет до выборов. Зато политический эффект уже получен.

С 1 марта начнет действовать новый паспортный режим между Арменией и Россией. Суть изменения состоит в том, что граждане России смогут по внутренним паспортам ездить в Армению. По словам премьер-министра, это будет способствовать приросту числа российских туристов. Премьер не сказал, есть ли подсчеты, сколько граждан России, не имеющих загранпаспорта, хотели бы побывать в Армении, но не могут.

Как выяснилось, около 78% населения России не имеют загранпаспортов. Но не потому, что их трудно получить, а потому, что они им не нужны – эти люди не собираются никуда ездить. И если б они хотели приехать в Армению, то могли бы легко получить загранпаспорт. А это значит, что соглашение об изменении паспортного режима может иметь не экономическое, а сугубо политическое значение – Армения перестает рассматриваться в России как «зарубежье».

Третье направление – премьер поручил как можно быстрее связаться с российскими производителями сельхозтехники и заключить с ними лизинговые договора. Почему Армения покупает российскую технику, которая никогда не отличалась качеством и маневренностью? В какой мере такой выбор экономически обоснован, или он опять же имеет сугубо политическую подоплеку? Может, это делается для того, чтобы не впустить на рынок других производителей?

Еще одно направление – правительство Армении не видит демпинга российских авиакомпаний и не исключает создание совместной армяно-российской авиакомпании, причем, на основе парка российских самолетов Суперджет, которые в мире никто не желает покупать. И опять об экономической целесообразности ни слов, ни цифр.

Правительство также утверждает, что поможет России и Грузии договориться по поводу альтернативного пути в Россию через Южную Осетию. И вновь нет никаких данных, что может предложить Армения Грузии, чтобы та согласилась открыть границу с Южной Осетией. И стоит ли игра свеч?

Форсированная «интеграция» с Россией может быть, конечно, хорошим пиар-ходом команды Карена Карапетяна, которая может стать новым костяком Республиканской партии Армении. Возможно, таким образом Карен Карапетян хочет показать, что пользуется полной поддержкой Москвы.